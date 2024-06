L’Espagne et ses pépites s’amusent face à l’Irlande du Nord

Espagne 5-1 Irlande du Nord

Buts : Pedri (12e et 29e), Morata (18e), Ruiz (35e) et Oyarzabal (60e) pour la Roja // Ballard (2e) pour la Green and White Army

Les jeunes pousses ont bien grandi.

Rapidement menée, avec un but encaissé dès la 2e minute de jeu, l’Espagne n’a finalement pas tremblé pour renverser l’Irlande du Nord avant de lui infliger une leçon, ce samedi en amical. À Palma de Majorque, Pedri et Lamine Yamal ont été à la fête. Double buteur, le milieu a inscrit ses deux premiers buts en sélection, alors que l’ailier a quant à lui été double passeur décisif.

L'Espagne repasse devant ! Morata pour le 2e but espagnol. Suivez les meilleurs matches de préparation à l'Euro : https://t.co/mJcTOdSGSR #lequipeFOOT pic.twitter.com/Ke0juj2EKZ — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 8, 2024

Álvaro Morata s’est ajouté à la feuille de marque, aux côtés d’un certain Fabián Ruiz, tandis que Mikal Oyazarbal a conclu l’affaire à l’heure de jeu. L’écart aurait pu être plus grand, mais l’Espagne a quelque peu levé le pied dans les 30 dernières minutes, histoire de conclure tranquillement une préparation réussie, après une victoire 5-0 contre Andorre il y a trois jours.

Dix buts en deux matchs : soit l’Espagne a choisi des adversaires très nuls, soit elle est très très en forme.

