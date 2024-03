Pronostic Sassuolo Udinese : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Serie A

Sassuolo rebondit face à l’Udinese

Sassuolo évolue en Serie A depuis plusieurs saisons et est connu pour avoir permis l’épanouissement de nombreux joueurs. A chaque intersaison, le club perd ses meilleurs éléments mais parvient à se reconstruire. Cette année, les Neroverdi ont beaucoup plus de mal puisqu’à quelques journées de la fin, Sassuolo occupe l’avant-dernière place du classement. Toutefois, rien n’est encore perdu à l’orée de cette journée puisque les partenaires de Berardi ne comptent que 2 points de retard sur le premier non relégable et 4 sur le 14e, qui n’est autre que son adversaire du jour, l’Udinese. En s’imposant ce lundi, Sassuolo pourrait se relancer et sortir de la zone rouge. Pour cela, Ballardini compte sur les Laurienté, Pinamonti ou Bajrami.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

L’Udinese lutte donc également pour se maintenir. Actuellement, la formation frioulane possède seulement 3 points d’avance sur la zone de relégation. Lors des dernières semaines, les partenaires de Thauvin ont connu des résultats variés. Battu par le Torino (0-2) pour son dernier match avant la trêve, l’Udinese a disputé un match amical pendant la coupure internationale et s’est inclinée face à une formation de Padoue (2-3) évoluant dans les divisions inférieures. En s’imposant ce lundi, le club frioulan s’offrirait un peu d’air mais fait face à une équipe de Sassuolo qui abat une de ses dernières cartes. Vainqueur de son dernier match à domicile, Sassuolo pourrait reprendre espoir dans la lutte au maintien en dominant l’Udinese.

► Le pari « victoire Sassuolo » est coté à 2,80 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 280€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « moins de 2,5 buts » est coté à 1,68 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 168€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Sassuolo – Udinese :

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Sassuolo Udinese encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !