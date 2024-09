Bordeaux pourra jouer au Matmut Atlantique cette saison

Tututululututu.

C’est peut-être une des seules bonnes nouvelles dans un été mouvementé. Les Girondins de Bordeaux, rétrogradés en National 2, ont eu le feu vert pour évoluer au Matmut Atlantique cette saison pour ses matchs à domicile. Un accord a été trouvé, ce lundi, entre les dirigeants du club et SBA, le gestionnaire du stade, indique France Bleu Gironde.

Après deux matchs à huis clos au stade Sainte-Germaine du Bouscat, théâtre du but de l’égalisation de Lassana Diabaté lors de la première rencontre face à Poitiers, les Girondins vont donc retrouver leur antre, inaugurée en mai 2015.

Le club qui appartient toujours à Gérard Lopez ne paiera pas de loyer, mais se chargera uniquement des frais de fonctionnement qui sont « compris entre 45 et 51 000 euros par match, pour une jauge de 12 à 18 000 spectateurs », précise le média du Sud Ouest.

Le Naming du stade sauve les Girondins

Ces dernières semaines, le club avait refusé cette option en raison du montant bien trop élevé, même plus élevé que pour un match de Ligue 2. Mais grâce au naming du stade, les dirigeants bordelais sont revenus sur leur position. « SBA reverse chaque saison 10% de celui-ci aux Girondins, ce qui représente une somme de 240 000 euros. »

Cependant, les Girondins n’auront pas l’exclusivité du stade. Si un concert ou un autre match qui ramènera plus de spectateurs venait à s’inviter pendant un week-end de rencontre des Bordelais, il sera placé en premier dans la hiérarchie.

« SBA a d’ores et déjà réservé trois dates, celle du week-end du 22-23 mars en raison du choc du Top 14 entre l’UBB et le Stade Toulousain (au lieu du Bordeaux-Blois) et deux autres en octobre (du 9 au 14) et mai (du 2 au 5), sans savoir si cela aura des conséquences sur les matchs des Girondins de Bordeaux. » Les Girondins auront alors la possibilité de décaler leur match si ce genre de situation se produit, sinon, ce sera retour au stade Sainte-Germaine, à huis clos.

Ce n’est pas le top, mais c’est déjà ça.

Les Girondins toujours sans accord pour rejouer au Matmut Atlantique