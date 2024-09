Héros d’Aston Villa, Gary Shaw est mort à l’âge de 63 ans

Aston Villa a perdu l’un des ses plus grands joueurs. Illustre buteur de Premier League dans les années 80, l’Anglais est décédé à l’âge de 63 ans, des suites d’une blessure à la tête subie ce mois-ci, selon la BBC. Auteur de 79 réalisations en 213 matchs avec Aston Villa, Gary Shaw a incarné les plus belles années des Villans, en remportant un championnat d’Angleterre en 1981 et la Ligue des champions l’année suivante (anciennement Coupe d’Europe des clubs champions).

Aston Villa Football Club is deeply shocked and profoundly saddened to learn that Gary Shaw, one of our European Cup-winning heroes, has passed away.

Gary was one of our own, a talented striker who delighted supporters with his goalscoring exploits which helped fire Villa to… pic.twitter.com/nVjLb4Blfe

