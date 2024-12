Pronostic Newcastle Aston Villa : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Pluie de buts attendue entre Villa et Newcastle

Newcastle traverse une période sportive mitigée. Bien qu’ils aient battu Brentford (2-1) pour atteindre les demi-finales de la Coupe de la Ligue anglaise, les Magpies affichent une irrégularité préoccupante en Premier League. Après une série de 4 matchs sans victoire (2 nuls, 2 défaites), ils se sont repris avec un large succès acquis contre Leicester (4-0) et une écrasante victoire décrochée face à Ipswich (0-4), notamment grâce à un triplé d’Isak. Ce dernier est en pleine forme avec 10 buts en Premier League, dont 6 sur ses 5 derniers matchs. Le Suédois reste une menace redoutable et pourrait encore faire trembler les filets.

Aston Villa gère avec succès son double engagement en Premier League et en Ligue des champions. Actuellement 7e du championnat, à seulement 5 points du podium, et bien placé pour une qualification directe en huitièmes de finale de C1, l’équipe de Birmingham affiche une belle forme. Après une défaite contre Nottingham Forest (2-1), les Villans se sont repris avec des victoires décrochées face à Brentford (3-1) et Manchester City (2-1). Malgré l’absence de Ramsey, Unai Emery pourra s’appuyer sur le retour de Bailey et des cadres comme Martinez, Konsa et surtout la doublette offensive Watkins-Durán. Le dernier cité a d’ailleurs déjà marqué 11 fois cette saison. Aston Villa, tout comme Newcastle, affiche une dynamique positive et un style de jeu résolument tourné vers l’offensive.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

