Pronostic Aston Villa Newcastle : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Aston Villa, solide à la maison face à Newcastle

Aston Villa est la surprise de cette saison en Premier League. Le club de Birminghan n’a de cesse de progresser sous la houlette d’Unai Emery. L’ancien coach du PSG avait permis à sa formation de se maintenir et surtout de terminer européen. Sur cette dynamique, Aston Villa est actuellement en 4e position de Premier League à 5 unités de Liverpool, avec le même nombre de points que Man City et Arsenal. Pour son dernier match de PL, Villa n’a pas réussi à s’imposer à Everton (0-0). Le week-end dernier, les Villans étaient engagés en FA Cup où ils sont allés chercher un nul à Chelsea (0-0), qui oblige les 2 formations à 1 replay. En Premier League, Villa est impressionnant dans son stade puisque seul Sheffield United étrangement a réussi à prendre un point. Lors des autres rencontres, Villa s’est systématiquement imposé, face à Arsenal, Man City ou Brighton. Avec les Bowen (11 buts), Watkins (9 buts), McGinn, Kamara, Bailey ou Zaniolo, Villa dispose d’un effectif de qualité.

De son côté, Newcastle avait été quant à lui la bonne surprise de la saison dernière. En effet, le club du Nord de l’Angleterre avait fini dans le Top 4 devant les Liverpool, Chelsea ou Tottenham. Cette année, la bande à Eddie Howe a plus de difficultés, qui peuvent s’expliquer par l’enchainement des rencontres avec la PL et la Ligue des Champions. De plus, les Magpies ont connu une avalanche de blessures qui n’ont pas aidé au moment où l’intensité des rencontres étaient à leur comble. Avec 1 succès pour 6 défaites lors des 7 dernières journées de PL, Newcastle ne se présente pas dans les meilleures dispositions à Villa Park. Le week-end dernier, les partenaires de Trippier ont repris confiance en s’imposant à Fulham (0-2) en FA Cup. Impressionnant dans son stade, Villa devrait s’imposer dans ce choc face à Newcastle.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

