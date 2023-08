Pronostic Newcastle Aston Villa : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Newcastle repart du bon pied face à Aston Villa

Ce samedi, Saint James Park s’apprête à vivre une très belle affiche avec l’opposition entre Newcastle et Aston Villa. Ces deux formations sortent d’une excellente saison de Premier League. Après avoir connu une traversée du désert, les Magpies ont terminé en 4e position et retrouveront donc la Ligue des Champions. Cette réussite est évidemment à associer à l’arrivée des fonds saoudiens, qui ont permis au club du Nord de l’Angleterre d’être compétitif avec les grosses cylindrées. De plus, il est fort de constater que les choix opérés par la direction ont été judicieux avec notamment Eddie Howe, comme entraîneur principal. Ancien de Bournemouth, le technicien britannique a su dans un premier sauver le club de la relégation puis enchaîner avec un exercice très solide. Avec un recrutement intelligent mêlant des joueurs rompus à la PL (Wilson, Burn, Targett, Willock) et des éléments prometteurs (Guimaraes, Isak, Gordon), Newcastle a livré un exercice très consistant. Dans cette optique, les Magpies ont recruté brillamment avec des éléments à fort potentiel comme le milanais Tonali et le sous-côté Harvey Barnes. Au rayon des départs, le principal mouvement est celui de l’ancien Niçois St Maximin parti à Al Ahli. Sur la lancée de ce qu’il avait produit l’an passé, la formation dirigée par Eddie Howe reste sur une excellente campagne de préparation avec 5 succès (Gateshead, Rangers, Brighton, Fiorentina et Villareal) pour deux nuls contre Chelsea et surtout face à Aston Villa (3-3).

En face, Aston Villa n’était pas au mieux à l’issu du premier tiers du championnat et a décidé de se séparer de Steven Gerrard. Pour lui succéder, les dirigeants du club de Birmingham ont misé sur Unai Emery. L’ancien coach du PSG et d’Arsenal a rapidement imposé sa patte chez les Villans. En gagnant lors de la dernière journée face à Brighton, Villa a décroché sa place en Conference League. Avec la réussite d’Emery en EL, il est fort probable que le club anglais brille sur la scène européenne. A l’instar de Newcastle, les Villans se sont très bien comportés cet été avec une excellente préparation marquée par 3 victoires (Fulham, Lazio et Valence) pour 3 nuls (Walsall, Newcastle et Brentford). De plus, Emery s’est attaché à renforcer un effectif qui a seulement perdu Young (Everton), en incorporant Pau Torres, Youri Tielemans et surtout Moussa Diaby. Ces deux formations de Newcastle et Aston Villa sont assez proches sur le plan sportif comme on a pu le constater l’an passé, puisque chaque équipe s’est facilement imposée sur son terrain, mais également dans la politique de recrutement avec de forts investissements sur des jeunes à potentiel et des coups malins avec notamment le recrutement de joueurs de Leicester (relégué). Dans sa superbe enceinte de St James Park, Newcastle part favori de cette opposition face à Aston Villa. Callum Wilson (18 buts en PL la saison passée), tentera de repartir du bon pied.

