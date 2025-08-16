Aston Villa et Newcastle déçoivent

Aston Villa 0-0 Newcastle

Pour la publicité de la Premier League 2025-2026, mieux vaut rester sur le Liverpool-Bournemouth de ce vendredi.

Car le deuxième match de la première journée du championnat d’Angleterre a proposé beaucoup, beaucoup moins de spectacle : pour leur rentrée, Aston Villa et Newcastle se sont en effet quittés sur un score de parité sans réalisation marquée. Les tirs cadrés ont été assez rares, environ une demi-dizaine en tout, et les Magpies n’ont pas réussi à concrétiser leurs quelques occasions.

Konsa logiquement expulsé

Tout aurait pu se débrider avec le carton rouge reçu à l’heure de jeu par Ezri Konsa, premier joueur expulsé lors de ce nouvel exercice pour une grossière faute en tant que dernier défenseur sur un Anthony Gordon filant au but. Mais les visiteurs n’ont pas su profiter de leur supériorité numérique, malgré une possession de balle largement en leur faveur.

Et même pas de sortie de banc pour Evann Guessand !

🔴 LE ROUGE POUR KONSA ! Aston Villa va finir à 10 devant son public ! Il reste 20 minutes à Newcastle pour faire une bonne opération à Villa Park ⌚️#AVLNEW | #PremierLeague pic.twitter.com/wgK4O6azyg — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) August 16, 2025

La dernière journée de Premier League, ou le casse-tête anglais