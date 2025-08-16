S’abonner au mag
  • Premier League
  • J1
  • Aston Villa-Newcastle (0-0)

Aston Villa et Newcastle déçoivent

FC
Aston Villa et Newcastle déçoivent

  Aston Villa 0-0 Newcastle

Pour la publicité de la Premier League 2025-2026, mieux vaut rester sur le Liverpool-Bournemouth de ce vendredi.

Car le deuxième match de la première journée du championnat d’Angleterre a proposé beaucoup, beaucoup moins de spectacle : pour leur rentrée, Aston Villa et Newcastle se sont en effet quittés sur un score de parité sans réalisation marquée. Les tirs cadrés ont été assez rares, environ une demi-dizaine en tout, et les Magpies n’ont pas réussi à concrétiser leurs quelques occasions.

Konsa logiquement expulsé

Tout aurait pu se débrider avec le carton rouge reçu à l’heure de jeu par Ezri Konsa, premier joueur expulsé lors de ce nouvel exercice pour une grossière faute en tant que dernier défenseur sur un Anthony Gordon filant au but. Mais les visiteurs n’ont pas su profiter de leur supériorité numérique, malgré une possession de balle largement en leur faveur.

Et même pas de sortie de banc pour Evann Guessand !

La dernière journée de Premier League, ou le casse-tête anglais

FC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
  • Mystère
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Presque deux ans après sa disparition, le vol MH370 de la Malaysia Airlines n’a toujours pas été retrouvé, laissant les familles des victimes et les enquêteurs du monde entier face à des questions sans réponse

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
Articles en tendances
Logo de l'équipe Paris Saint-Germain
Superchampion mon frère !
  • Supercoupe d'Europe
  • PSG-Tottenham (2-2, 4-3 TAB)
Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

10
Revivez Rennes-OM (1-0)
Revivez Rennes-OM (1-0)

Revivez Rennes-OM (1-0)

Revivez Rennes-OM (1-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine