Newcastle sans pitié contre Aston Villa

Newcastle 5-1 Aston Villa

Buts : Tonali (6e), Isak (16e & 58e), Wilson (77e) & Barnes (90e+1) pour les Magpies // Diaby (11e) pour les Villans

Il y a parfois plus important que le résultat.

L’image de cette rencontre entre Newcastle et Aston Villa ne sera pas le premier but de Sandro Tonali – grand artisan du succès des Magpies (5-1) ce samedi – ni celui de Moussa Diaby sous leur nouvelles couleurs, mais bien la terrible blessure de Tyrone Mings à la 25e minute de jeu. Au duel avec Alexander Isak, le défenseur anglais s’est tordu la cheville et sa jambe a semblé se disloquer à l’intérieur, l’obligeant à stopper net sa course. Il sera évacué presque dix minutes plus tard, en pleurs, sur une civière avec une attelle sur la jambe droite. Si la gravité de sa blessure n’est pas encore connue, les images n’annoncent rien de bon.

À cet instant, Newcastle menait déjà 2-1 après un début de match de folie durant lequel Tonali (1-0, 6e) et Diaby (1-1, 11e) se sont répondu, les deux concluant à chaque fois, d’une volée, une belle action collective. Isak s’est ensuite chargé de remettre les siens devant après un décalage de Tonali pour Sven Botman qui a remisé pour son coéquipier suédois (2-1, 16e). Débordés par une équipe dont l’ambition est de faire mieux que l’an dernier (quatrième) et peut-être touchés moralement par la blessure de leur copain, les Villans ont sombré en deuxième période en encaissant trois autres pions par Isak (3-1, 58e), grâce à une belle boulette d’Ezri Konsa, Callum Wilson (4-1, 77e) – privé d’un doublé par Emiliano Martínez (82e) – et Harvey Barnes (5-1, 90e+1).

Soirée de rêve pour l’un, soirée cauchemar pour l’autre.

Newcastle (4-3-3) : Pope – Trippier, Schär, Botman, Burn – Tonali (Anderson, 90e+2), Guimarães (Longstaff, 85e) Joelinton – Almirón (Murphy, 86e), Isak (Wilson, 68e), Gordon (Barnes, 68e). Entraîneur : Eddie Howe.

Aston Villa (4-2-3-1) : Martínez – Cash (Philogene, 87e), Konsa, Mings (Torres, 31e), Digne – Kamara, Luiz – Bailey (Tielemans, 46e), Diaby (Coutinho, 87e), McGinn (Carlos, 64e) – Watkins. Entraîneur : Unai Emery.

Pronostic Newcastle Aston Villa : Analyse, cotes et prono du match de Premier League