Yoane Wissa va être absent plusieurs mois

La tuile.

Buteur express sur la pelouse de Manchester City ce samedi, Yoane Wissa a connu une fin de rencontre un peu moins excitante. Déjà, son but n’a fait que retarder l’échéance puisque les Bees n’ont rien pu faire face à un Erling Haland encore chaud comme la braise et auteur de deux buts en première période. Mais surtout, l’ancien de Lorient a dû quitter le terrain un peu plus tôt que prévu. En cause ? Une douleur à la cheville qui l’a obligé à céder sa place à la pause.

Son entraîneur Thomas Franck a donné de ses nouvelles ce lundi en conférence de presse et elles ne sont pas vraiment rassurantes. L’international congolais pourrait être absent des terrains pendant un moment : « Ce n’est pas une bonne nouvelle. Il semble que ce soit une blessure qui va durer quelques mois. C’est très frustrant. Cela va laisser un vide, mais je trouverai une solution et d’autres joueurs prendront le relais. »

Thomas Frank on Wissa's injury

"Wissa is not good news. It looks like an injury that will be a couple of months. It’s very frustrating. It will leave a hole but I will find a solution and other players will step up"

