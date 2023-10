City retrouve la victoire contre Brighton, Newcastle explose Palace

Manchester City 2-1 Brighton

Buts : J. Álvarez (7e) et Haaland (19e) pour les Citizens // Fati (73e) pour les Seagulls

Expulsion : Akanji (95e)

À Manchester, City s’est remis dans le sens de la marche.

Après deux défaites consécutives en Premier League, le champion d’Angleterre en titre avait à cœur d’honorer son statut de la meilleure des manières. Dès les premières minutes de la partie, les Sky Blues ont indiqué leurs intentions et Jérémy Doku a manqué le cadre de peu sur une frappe enroulée (5e). Très en jambes à l’Etihad Stadium, l’international belge a ensuite servi Julian Álvarez en retrait pour l’ouverture du score (7e, 1-0). Auteur de sept buts et cinq passes décisives en quatorze matchs toutes compétitions confondues cette saison, le champion du monde 2022 a ainsi ouvert la voie du succès à son équipe. Muet depuis deux matchs de championnat, Erling Haaland n’a pas tardé à doubler la mise d’une frappe limpide du pied gauche (19e, 2-0).

Avec un peu plus de réalisme, Doku aurait pu ajouter son nom à la liste des buteurs si sa nouvelle tentative avait trouvé le cadre (26e). En deuxième période, Jason Steele a stoppé le tir d’Haaland pour laisser son équipe encore en vie dans le match (67e). Et si Kaoru Mitoma a manqué son face-à-face devant Stefan Ortega pour réduire l’écart (69e), Ansu Fati n’a pas tergiversé pour relancer le suspense (73e, 2-1). Mais dans les faits, Manchester City est parvenu à éloigner le danger loin de son but grâce à sa conservation du ballon. Réduits à dix en fin de match avec l’exclusion de Manuel Akanji, les hommes de Pep Guardiola remontent provisoirement à la première place de Premier League dans l’attente du choc entre Arsenal et Chelsea.

Trois points supplémentaires, et du travail bien Fati pour City.

Manchester City (3-2-4-1) : Ortega – Gvardiol, Akanji, Walker – Rodri, Stones (Dias, 75e) – Doku (Grealish, 75e), B. Silva, J. Álvarez (Aké, 96e), Foden – Haaland. Entraîneur: Josep Guardiola.

Brighton (4-2-3-1) : Steele – March (Van Hecke, 94e), Igor, Dunk, Milner (Veltman, 46e) – Groß, Baleba (Gilmour, 66e) – Mitoma, Welbeck (E. Ferguson, 16e), Adingra – J. Pedro (Fati, 66e). Entraîneur: Roberto De Zerbi.

Les autres résultats

Newcastle United 4-0 Crystal Palace

Buts : Murphy (4e), Gordon (44e), Longstaff (45e+2) et Wilson (66e)

Brentford 3-0 Burnley

Buts : Wissa (25e), Mbeumo (62e) et Ghoddos (87e)

Bournemouth 1-2 Wolverhampton

Buts : Solanke (17e) pour les Cherries // Cunha (47e) et Kalajdzic (92e) pour les Wolves

Nottingham Forest 2-2 Luton Town

Buts : Wood (48e, 76e) pour Forest // Obbene (83e) et Adebayo (93e) pour Luton Town

Newcastle sort City, ça passe pour Arsenal, Liverpool et Chelsea