Wissa vous souhaite une bonne Yoannée !

Brentford n’avait plus battu Liverpool depuis 1938. Mais les Bees ont mis les ingrédients nécessaires pour y remédier ce lundi, à commencer par de la détermination et de la hargne. Deux des principales qualités de Yoane Wissa. Habituellement dans l’ombre d’Ivan Toney, l’international congolais a bénéficié de la blessure de son coéquipier, touché au genou, pour revenir dans le onze. « Te dire que tu vas jouer contre Manchester United ou contre Liverpool, des équipes avec lesquelles tu as grandi, c’est quelque chose », confiait-il à Onze Mondial il y a quelques jours. Jouer, mais aussi et surtout marquer. Les Redsen ont encore fait les frais.

Wissa’s on fire

Le natif d’Epinay-sur-Seine a mis son numéro 11 en évidence dès la 2e minute en déviant le ballon du talon dans la course de Bryan Mbeumo, mais l’action a été coupée par Ibrahima Konaté. Au quart d’heure de jeu, c’est l’arbitre assistant qui a contrarié ses plans en levant son drapeau, alors que l’attaquant avait tenté un retourné. Le Gtech Community Stadium a rugi, et lui aussi, quand il a marqué en renard des surfaces après une partie de billard. Une joie de courte durée, puisque le but a été refusé pour un nouveau hors-jeu (26e). Le scénario s’est répété lorsque son superbe enchaînement contrôle de la poitrine – reprise de volée a terminé au fond des filets… avec le concours d’une déviation de Ben Mee, à son tour en position illicite (39e).

Dur à accepter, mais le joueur est reparti charbonner. Et le but tant attendu n’a pas tardé à arriver, d’une tête trop bien smashée pour qu’Alisson ait le temps de la repousser (42e). Enfin, le Congolais pouvait crier sa rage et exulter, dans les bras des supporters. Son quatrième pion de la saison, après ceux inscrits face à Crystal Palace, Leeds et Nottingham Forest. En ajoutant son assist pour Toney contre Fulham fin août, Wissa se montre décisif toutes les 150 minutes en Premier League cette saison. Dans la continuité de son premier exercice à Londres, où il avait disputé 30 matchs de championnat, dont 12 titularisations, pour sept buts et une passe dé.

Batailler pour exister

« C’est fou, j’ai marqué un triplé aujourd’hui ! », lâchaît-il avec un grand sourire au micro de SkySports. De là à bousculer la hiérarchie ? Probablement pas, puisque Thomas Frank ne joue qu’avec deux attaquants, et que le duo Toney – Mbeumo apparaît bien installé. « Si vous me demandez si je veux faire jouer Ivan, je répondrai « oui », bien sûr, confirmait le coach des Bees ce lundi soir. Mais nous avons besoin de plus que onze joueurs, et je suis très heureux que Wissa ait marqué. C’est notre deuxième meilleur buteur en Premier League sur les deux dernières saisons. Il a joué de façon fantastique. »

« Tout le monde veut jouer tous les matchs ! Le plus important est d’être fort mentalement pour pouvoir prétendre à avoir du temps de jeu, après le coach fait ses choix et a son équipe en tête, expliquait-il à Onze Mondial. Il faut faire en sorte qu’il dorme un peu mal la nuit ! Il faut continuer à se battre et à respecter tout le monde. J’ai toujours continué à me battre, et c’est ce qui me caractérise. Rien ne m’a été donné, que ce soit à Châteauroux, à Laval, à Ajaccio ou à Lorient. J’ai toujours dû aller chercher et je vais continuer à le faire. » Il l’a encore montré en deuxième période en pressant Fabinho pour récupérer le ballon, avant d’être stoppé irrégulièrement par un tacle de Thiago. Qu’importe le temps de jeu qu’il aura, Wissa prendra tout ce qui passera.