Le rappeur Guy2Bezbar signe en National 3

Un nouveau rappeur-footballeur.

Le rappeur parisien Guy2Bezbar va jongler avec deux carrières, puisqu’il vient de s’engager avec l’US Ivry, club de National 3 présidé par Pierre Mbappé, oncle de Kylian. Guy-Fernand Kapata, de son vrai nom, a sorti son premier album en 2021 (Coco Jojo, certifié disque d’or) et est actuellement en tournée avec l’artiste Leto (les deux compères ont sorti un projet commun l’an dernier, Jusqu’aux étoiles). Passé en jeunes par le Paris FC et le Red Star (où il a évolué avec la réserve), il a ensuite connu la CFA2 (avec Segré) avant de se consacrer à la musique.

Celui qui se décrit comme un ailier gauche fut proche de signer à West Ham, à 14 ans (ayant finalement été victime d’un agent véreux), et avait ensuite effectué un essai à Westerloo (alors en D1 belge), durant son adolescence. Sur Skyrock, en février, il racontait également avoir été approché par un club de Serie C. Guy2Bezbar est par ailleurs le cousin de Yoane Wissa (ancien Lorientais aujourd’hui à Brentford) et de son petit frère Eli (jeune joueur de l’OL).

Ça flingue.

