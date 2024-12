Pronostic Brentford Arsenal : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Arsenal doit garder le rythme imposé par Liverpool

Brentford, 11e de Premier League, connaît une période compliquée depuis son éclatant succès contre Newcastle (4-2) début décembre. Les Bees ont enchaîné plusieurs revers face à Chelsea, Newcastle en coupe, et Nottingham Forest, avant de stopper l’hémorragie avec un nul à Brighton (0-0). L’équipe reste fragilisée par de nombreuses absences, notamment celles de joueurs clés comme Jensen, Dasilva, Henry ou Pinnock. Malgré cela, les attaquants Wissa et Mbeumo, auteurs de 19 buts à eux deux cette saison, restent des atouts majeurs. Brentford, coriace à domicile cette saison, semble néanmoins à la portée d’un Arsenal en confiance et en position de force pour s’imposer.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

Arsenal, en quête de son premier titre de champion d’Angleterre depuis plus de 20 ans, reste un sérieux prétendant malgré un retard déjà important sur Liverpool, solide leader. Après quelques faux pas contre Fulham (1-1) et Everton (0-0), les Londoniens ont retrouvé la victoire face à Crystal Palace (1-5) avant Noël, puis ont confirmé difficilement contre Ipswich Town (1-0). Pour le match à venir, les absences de joueurs clés comme White, Zinchenko, Tomiyasu, et surtout Saka (5 buts et 10 passes en PL), pourraient peser lourd. Dans ce contexte, Kai Havertz émerge comme une figure centrale. Auteur de son 10e but de la saison toutes compétitions confondues lors de la dernière rencontre, il pourrait à nouveau porter son équipe et jouer un rôle déterminant.

► Le pari « Victoire Arsenal » est coté à 1,44 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 144€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « Havertz buteur » est coté à 2,70 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 270€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Brentford – Arsenal

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Brentford – Arsenal sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Brentford – Arsenal avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Brentford – Arsenal encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

À l'arraché, Arsenal signe un précieux succès contre Brentford