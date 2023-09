Pronostic Brentford Arsenal : Analyse, cotes et prono du match de EFL Cup

Arsenal passe la cap face à Brentford

Brentford sort d’une très belle saison, fini en neuvième place, à seulement 2 points d’une place européenne. Cet été, le club s’est renforcé en attirant les Collins et Maupay (de retour au bercail). Le club a aussi engagé le portier Flekken pour remplacer son excellent gardien Raya parti à… Arsenal. Les Bees connaissent une entame laborieuse avec un seul succès obtenu sur la pelouse de Fulham. Après avoir signé plusieurs matchs nuls face à Tottenham, Crystal Palace, et Bournemouth, Brentford reste sur 2 défaites face à Newcastle (1-0) et surtout contre Everton (1-3) au Gtech stadium. Suite à cette défaite, les Bees ont reculé en 13e position avec 5 points d’avance sur le 1er relégable, Luton. Dans cette entame de championnat, le coach Thomas Frank ne peut pas compter sur Ivan Toney, son meilleur buteur, suspendu pour avoir effectué des paris sportifs. En son absence, Mbeumo s’est montré le plus inspiré avec ses 4 réalisations.

En face, Arsenal sort d’un très bel exercice au cours duquel il a fini en 2e place de Premier League. L’équipe londonienne a décidé de se renforcer cet été pour être compétitif sur tous les tableaux. Bien rentrés dans leur saison, les Gunners ont remporté le Community Shield face à Manchester City lors des tirs aux buts. Ensuite, la bande à Arteta s’est montrée très solide en PL où elle est toujours invaincue. En revanche, elle a perdu des points à deux reprises lors de deux derbys face à Fulham (2-2) et surtout dans le traditionnel North London derby face à Tottenham (2-2). Lors de cette dernière rencontre disputée dimanche, les Gunners ont souffert face à des Spurs très intéressants dans cette entame de saison. Arsenal a également payé un manque de fraîcheur puisque quelques jours plus tôt, il affrontait le PSV Eindhoven lors de la 1re journée de Premier League (4-0). De plus, la formation londonienne n’est pas épargnée par les blessures puisque les Timber, Partey, Rice sont blessés tandis que les Trossard, Saka ou Martinelli sont incertains. Malgré ces incertitudes, les Gunners gardent un effectif de 1er plan avec les Saliba, Raya, Ramsdale, Gabriel Magalhaes, Havertz, Jorginho, White, Zinchenko, Odegaard ou Gabriel Jesus. Dans cette affiche de Carabao Cup, Arsenal devrait se sortir du piège Brentford et se qualifier pour les 8es de finale.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

