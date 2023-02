Un arbitre anglais quitte ses fonctions après une erreur lors d'Arsenal-Brentford

L’impitoyable arbitrage anglais.

Le week-end dernier, pour le compte de la 23e journée de Premier League, Arsenal avait dû se contenter d‘un match nul face à Brentford (1-1). Mais ce partage des points avait fait couler beaucoup d’encre outre-Manche, puisque le but des visiteurs aurait dû être annulé pour une position de hors-jeu. Problème : les arbitres officiant à la VAR n’ont revu l’action que pour une potentielle faute préalable au but, et ontfinalement bien validé le but. Ce vendredi, l’un des officiels en charge de la vidéo lors de cette rencontre a définitivement quitté ses fonctions.

« Le PGMOL (Professional Game Match Officials Limited) peut confirmer que l’arbitre d’assistance vidéo Lee Mason a quitté l’organisation par consentement mutuel », a-t-on appris. Au lendemain de la rencontre, le PGMOL avait publié un communiqué dans lequel il reconnaissait l’erreur, et expliqué que le but de Brentford aurait bel et bien dû être annulé. Un moment dont se souviendront sans doute longtemps les Gunners, qui n’ont plus que trois points d’avance sur Manchester City, alors qu’ils auraient donc pu en avoir cinq…

Et si le titre se jouait là-dessus ?