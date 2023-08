Arsenal recrute un nouveau concurrent pour Aaron Ramsdale

Les Bees se font piquer leur portier.

David Raya (27 ans), gardien de Brentford depuis quatre saisons, international espagnol (2 sélections) et également passé par Blackburn, rejoint Arsenal en prêt avec une option d’achat qui devrait être levée l’été prochain (coucou, le fair-play financier). Cette pige d’un an rapporterait 3 millions de livres (3,5 millions d’euros) à Brentford selon la presse anglaise, et l’option aurait été fixée à 27 millions de livres (31,5 millions d’euros). Après le départ de Matt Turner à Nottingham Forest, Mikel Arteta souhaitait trouver un nouveau concurrent à son portier titulaire Aaron Ramsdale.

Et Rúnar Alex Rúnarsson, ça ne suffisait pas ?