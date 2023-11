Havertz sauve Arsenal à Brentford

Brentford 0-1 Arsenal

But : Havertz (89e) pour les Gunners

Oh la grosse cote.

Embourbé sur la pelouse de Brentford ce samedi après-midi, Arsenal s’en est remis à Kai Havertz pour s’imposer sur le fil (0-1) dans le cadre de la 13e journée de Premier League. Après le nul entre Manchester City et Liverpool en début d’après-midi, les Gunners avaient en point de mire la première place du championnat en cas de victoire. Mais l’attitude des joueurs de Mikel Arteta en première mi-temps n’a rien d’un leader. Trop mous, trop lents, pas inquiétants, ils passent même proche de la correctionnelle sur une relance manquée d’Aaron Ramsdale, qui n’a pas profité de l’absence de David Raya – écarté car officiellement prêté par Brentford – pour marquer des points. Mais l’erreur du portier anglais est rattrapée par un merveilleux sauvetage sur la ligne de Declan Rice (13e).

Arsenal se réveille peu avant la pause et pense ouvrir la marque sur sa première occasion grâce à Leandro Trossard, mais son but est refusé pour un hors-jeu de quelques nanomètres (43e). Une fausse alerte pour les Bees, mais aussi pour le spectacle au Gtech Community Stadium, qui doit attendre les 20 dernières minutes pour voir quelques éclaircies. Ramsdale chauffe alors ses gants sur une frappe de Yegor Yarmolyuk (71e), puis Zinchenko joue à son tour le pompier de service sur la ligne en détournant une tête de Neal Maupay (77e). Rice répond dans la foulée, mais ne cadre pas (82e). C’est finalement sur un centre de Bukayo Saka qu’Havertz fait trembler les filets d’une tête entre les jambes de Flekken (0-1, 89e) et offre les trois points aux Canonniers.

La Premier League a donc un nouveau leader.

Brentford (4-3-3) : Flekken – Ajer, Mee, Pinnock, Janelt – Onyeka (Lewis-Potter, 90e+1), Nørgaard, Yarmolyuk (Baptiste, 72e) – Mbeumo, Ghoddos (Jørgensen, 90e) , Wissa (Maupay, 72e). Entraîneur : Thomas Frank.

Arsenal (4-3-3) : Ramsdale – Tomiyasu, Saliba, Gabriel, Zinchenko – Ødegaard (Jorginho, 90e+3), Rice, Trossard – Saka (White, 90e+3), Jesus (Nketiah, 66e), Martinelli (Havertz, 79e). Entraîneur : Mikel Arteta.

Pronostic Brentford Arsenal : Analyse, cotes et prono du match d'EFL Cup