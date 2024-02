Pronostic Inter Milan Juventus : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L’Inter s’envole face à la Juventus

La 23e journée de Serie A nous offre le choc tant attendu entre l’Inter et la Juventus. En effet, ces deux formations dominent le championnat italien cette saison et jouent le Scudetto, notamment lors de ce match. Actuellement, les Nerazzurri possèdent un seul point d’avance sur leur adversaire mais accusent également un match de retard. En s’imposant dimanche soir, la bande à Inzaghi frapperait un grand coup dans la course au titre. Retrouver l’Inter à la 1ère place est plus que logique, tant la formation lombarde est certainement la plus régulière des 4 dernières années en Serie A. L’an passé, les Intéristes avaient même passé un cap au niveau européen en atteignant la finale de la Ligue des Champions. Récent vainqueur de la Super Coupe d’Italie après avoir dominé la Lazio et le Napoli, la formation intériste a réussi un joli coup le week-end dernier en disposant de la Fiorentina (0-1). Comme souvent et comme lors de la finale de la Super Coupe d’Italie, la délivrance est venue de Lautaro Martinez. Le champion du monde argentin réalise une saison incroyable et caracole en tête du classement des meilleurs buteurs de Serie A avec 19 buts en 19 matchs.

En face, la Juventus réalise une excellente saison puisqu’elle occupe la 2e place à 1 point des Milanais. La Vieille Dame est consciente qu’un revers à Giuseppe Meazza pourrait offrir un avantage important aux hommes d’Inzaghi. La semaine passée, les Bianconeri ont réalisé une contre-performance face à Empoli (1-1) en étant tenu en échec à domicile. Avant cela, les hommes d’Allegri avaient remporté leurs 5 derniers matchs de championnat. En plus de son bon parcours en Serie A, la Juve va disputer les demi-finales de la Coppa Italia face à la Lazio. Depuis quelques semaines, Allegri peut se réjouir de la bonne forme de Vlahovic. Le Serbe vient d’inscrire 6 buts lors des 4 dernières journées de Serie A. De son côté, Milik sera absent à la suite de son expulsion face à Empoli. Sur une très bonne dynamique, l’Inter devrait s’imposer face à la Juve et creuser un écart important sur son poursuivant.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

