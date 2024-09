Pronostic Juventus Naples : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Encore un nul pour la Juve contre Naples ?

La Juventus, en quête d’un Scudetto depuis 2020, a amorcé un tournant cet été avec le départ de son entraîneur Max Allegri. Remplacé par Thiago Motta, ancien milieu du PSG, le club espère un renouveau sur le plan du jeu, Motta ayant montré de belles qualités à Bologne. Les débuts de ce dernier sont prometteurs, avec des victoires convaincantes contre Côme (3-0) et le Hellas Vérone (0-3). Cependant, la Juve a ensuite concédé deux nuls contre la Roma (0-0) et Empoli (0-0). En Ligue des champions, les Bianconeri ont bien débuté en milieu de semaine en s’imposant 3-1 contre le PSV. Yildiz et Nico Gonzalez, auteurs de bonnes performances contre le PSV, seront de nouveau attendus, tout comme l’attaquant Vlahović, auteur de 2 buts déjà en Serie A malgré des critiques. Koopmeiners, joueur polyvalent, devrait le soutenir.

Le Napoli, après avoir remporté le Scudetto en 2023, a connu une saison 2023-2024 très décevante, terminant à la 10e place en Serie A et manquant les compétitions européennes cette année. Sous la direction de l’exigeant Antonio Conte, l’équipe ambitionne de retrouver les sommets. La saison a mal commencé avec une lourde défaite 3-0 contre le Hellas Vérone, mais le club s’est bien repris avec trois victoires consécutives contre Bologne (3-0), Parme (2-1) et Cagliari (4-0). Pour le prochain match contre la Juventus, une rencontre très serrée est attendue, avec de fortes chances de voir un score nul avec des buts. Le Napoli est au complet, et les performances de Romelu Lukaku, auteur de 2 buts et 2 passes en 2 matchs, impressionnent déjà. L’international géorgien Khvicha Kvaratskhelia, lui aussi en forme avec 2 buts et 2 passes, pourrait encore se distinguer, que ce soit en marquant ou en délivrant des passes décisives. Le départ d’Osimhen, prêté à Galatasaray, et de Zieliński à l’Inter a affaibli l’équipe, mais les nouvelles recrues comme Lukaku, Buongiorno, McTominay, et Neres apportent du renouveau.

