Pronostic Shakhtar Young Boys : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Le Shakhtar ouvre son compteur de victoire face aux Young Boys

Le Shakhtar Donestk est une formation habituée à disputer la Ligue des champions. Champion d’Ukraine l’an passé, le Shakhtar a connu un début intéressant en Ligue des champions avec un nul obtenu à Bologne (0-0) où Sudakov a manqué son penalty. Ensuite, le club ukrainien a subi une lourde défaite à domicile contre l’Atalanta Bergame (0-3). Lors de la dernière journée, les hommes de Pusic ont livré une prestation intéressante contre Arsenal, mais se sont inclinés sur le plus petit des scores (1-0). Avec un seul point au compteur, le Shakhtar joue une partie de son avenir dans cette Ligue des champions sur cette réception, même si ce match se jouera en Allemagne. Au niveau national, le club de Donetsk est actuellement en 3e position avec 6 points de retard sur le Dynamo Kiev et Oleksandriya. Depuis son revers à l’Emirates, le Shakhtar a signé un nul dans le choc contre le Dynamo (1-1) avant de se reprendre face à Odessa (victoire 2-1). Les joueurs à suivre dans cette formation sont notamment le maître à jouer Sudakov, et le buteur Sikan. Ce dernier avait bien démarré la saison, avec 3 buts, mais il a levé le pied depuis. Un réveil ce soir après un retour de blessure ?

En face, les Young Boys de Berne ont remporté assez facilement le championnat de Suisse l’an passé avec Magnin à leur tête. Cet été, les dirigeants du club ont décidé de confier l’équipe à Rahmen. Face au départ catastrophique du club suisse et une place de lanterne rouge, Magnin a été rappelé pour tenter d’aider les Young Boys de Berne à se relever. En Ligue des champions, les Bernois ont perdu leurs trois matchs face à Villa (0-3), le FC Barcelone (5-0) et contre l’Inter (0-1). Face aux Italiens, le club suisse a affiché des progrès non récompensés, avec un but concédé dans le temps additionnel. Sur le plan national, la situation est préoccupante, puisque les YBB occupent seulement la 10e place du championnat sur 12 équipes, même si cela va un peu mieux avec Magnin. Plus constant que son adversaire, le Shakhtar Donestk semble en mesure de décrocher son 1er succès dans cette nouvelle Ligue des champions.

