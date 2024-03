Pronostic Naples Juventus : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Un Naples – Juventus avec des buts de chaque côté

L’affiche du dimanche soir en Serie A nous amène au stade Diego Armando Maradona où le Napoli reçoit la Juventus. Champions l’an passé, les Napolitains ne rencontrent pas la même réussite lors de cet exercice puisqu’ils doivent se contenter de la 9e place avec 8 points de retard sur le Top 4. Ces difficultés ont poussé le président de Laurentis a écarté deux entraineurs, Rudi Garcia puis Mazzarri. Arrivé il y a quelques jours, Calzona a débuté par un nul face au Barca en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Ensuite, ses hommes ont de nouveau partagé les points avec Cagliari en championnat. En milieu de semaine, le Napoli disputait un match en retard sur la pelouse de Sassuolo. Les partenaires de Di Lorenzo ont profité de la fébrilité des Neroverdi pour réaliser leur meilleure prestation de la saison malgré une ouverture du score concédé (1-6). Lors de cette rencontre, le duo Osimhen – Kvaratskhelia s’est fait plaisir, avec un triplé pour le Nigérian et un doublé pour le Géorgien. Ce succès a certainement donné beaucoup de confiance à Naples avant d’affronter la Juventus. A noter qu’Osimhen vient d’inscrire 5 buts en 3 matchs et sera une menace pour la Vieille Dame.

En face, la Juventus a certainement pris un coup au moral en milieu de semaine en voyant l’Inter balayer l’Atalanta Bergame en match en retard (4-0). A la faveur de cette victoire, l’équipe de Simone Inzaghi a pris 12 points d’avance sur la Juventus. Cette dernière est consciente qu’il sera désormais impossible de remporter le Scudetto. Cette saison, la Juve a retrouvé un peu de sa superbe. Non qualifiée en Coupe d’Europe, la Vieille Dame peut se focaliser sur les compétitions nationales où elle est qualifiée en demi-finale de la Coppa Italia et où elle occupe la seconde place de Serie A. Dernièrement, les Turinois ont connu quelques faux pas qui ont permis à l’Inter de s’échapper. En effet, pendant 4 journées consécutives, les Bianconeri n’ont pas remporté de match et ont vu leur adversaire s’envoler. Finalement, les hommes d’Allegri se sont repris le week-end dernier en dominant Frosinone (3-2) avec un excellent Vlahovic, auteur d’un doublé et d’une passe décisive. Le Serbe réalise une belle saison avec 15 réalisations et va se livrer un duel avec Osimhen. Dans cette affiche entre le Napoli et la Juventus, nous voyons logiquement un match agréable à regarder avec des buts de chaque côté.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

