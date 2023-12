Pronostic Juventus Napoli : Analyse, cotes et match de Serie A

Une Juventus sobre et efficace face au Napoli

La 15e journée de Serie A débute avec une affiche entre la Juventus et le Napoli. La Vieille Dame court après son lustre d’antan puisqu’elle vient de voir les 3 derniers Scudettos lui échapper. En effet, l’Inter, le Milan AC et donc le Napoli ont pris la succession des Bianconeri, dominateurs pendant de longues saisons. Non engagé dans une compétition européenne, la Juve profite de cet avantage pour jouer ses matchs de Serie A avec très grand sérieux. Depuis l’entame de saison, la bande à Allegri ne s’est inclinée qu’une seule fois face à Sassulo (4-2), pour des nuls contre Bologne, l’Atalanta et récemment contre l’Inter. Malgré cet excellent bilan, le club piémontais n’est qu’en deuxième position du championnat puisque l’Inter fait mieux avec 2 points de plus. Le week-end dernier, les partenaires de Chiesa se sont imposés à Monza sur un grand classique de la Juve, c’est-à-dire une victoire avec un seul but d’écart. Lors de cette rencontre, les Turinois ont failli tout gaspiller en concédant l’égalisation dans le temps additionnel par Carboni. Porté par son nouveau capitaine Rabiot, la Juve a trouvé les ressources pour renverser le scénario de cette rencontre avec un but de Gatti, servi par l’international tricolore, auteur de l’ouverture du score.

En face, le Napoli a réussi un exploit l’an passé en remportant le Scudetto. La formation napolitaine rencontre nettement plus de difficultés lors de ce nouvel exercice, ce qui a valu à Rudi Garcia d’être limogé quelques semaines après son arrivée. De Laurentis a misé sur Mazzarri pour relancer les Partenopei. En quelques jours, Naples joue très gros avec un match capital face à la Juve pour se relancer dans la course au titre mais également avec un choc face à Braga pour décrocher la qualif’ en 8e de finale de la C1. Pour sa 1ère à la tête du Napoli, Mazzarri avait savouré le succès des siens face à l’Atalanta (1-2) mais a constaté avec l’écart avec les meilleures formations européennes avec un revers à Madrid en Ligue des Champions et contre l’Inter (0-3) en Serie A. A la suite de cette nouvelle défaite, Naples est redescendu en 5e position avec le même nombre de points que la Roma. La bonne nouvelle pour Mazzarri est qu’il peut désormais compter sur Osimhen. Devant son public, la Juve devrait se montrer diablement efficace pour prendre le dessus sur les Partenopei.

