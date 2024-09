Le choc fait pschitt, la Juve et le Napoli se neutralisent

Juventus 0-0 Napoli

La Juve émoussée par la Ligue des champions ?

Après une performance magistrale pour ses débuts en Ligue des champions, la Juventus de Thiago Motta est quelque peu redescendue sur terre face au Napoli, avec un match nul bien terne (0-0). Dans l’un des chocs attendus de ce début de saison, notamment pour le duel entre Motta et Antonio Conte, la déception est de mise après une rencontre fermée et peu emballante. Avec seulement trois tirs cadrés sur l’ensemble de la rencontre, le spectacle est resté à la sieste, plutôt que de se déplacer au Juventus Stadium.

Plus offensifs sur le papier, les Bianconeri se sont montrés trop brouillons pour faire la différence, malgré une domination globale sur l’ensemble de la rencontre. C’est le troisième nul consécutif des Turinois, qui continuent leur sur-place en championnat et occupent la quatrième place avec 9 points, juste derrière leur adversaire du jour, troisième avec 10 points. Pour le Napoli, encore en rodage, et venu assurer un nul plus qu’autre chose, le partage des points semble logique.

Pas le genre de match à convaincre les diffuseurs français d’acheter les droits TV…

