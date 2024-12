Mondial 98, roi du monde et état civil : les confidences de Frank Lebœuf

Langue de bœuf > langue de bois.

Le prochain numéro de So Foot, à retrouver en kiosque ce jeudi, est l’occasion de dévorer un long entretien avec l’ancien international français Frank Lebœuf (56 ans). Le champion du monde 1998, rarement enclin à s’étaler dans la presse française, revient en détail et sans langue de bois sur une carrière longue de plus de 20 ans, ainsi que sur ses multiples occupations depuis sa mise en retrait du rectangle vert.

Lebœuf y évoque notamment le moment le plus marquant de sa carrière, son entrée en jeu en demi-finales de la Coupe du monde 1998 à la suite du carton rouge reçu par Laurent Blanc pour un accrochage avec le Croate Slaven Bilić : « Je ne vois même pas l’action. Je suis en train de chambrer Charbonnier : “Tu vas encore pas rentrer.” Là, j’entends une clameur et je vois Lolo sortir du terrain la tête basse. Je rentre et ce n’est que dix minutes après que je réalise que je vais jouer la finale si on gagne. »

Moqueries et Tony Blair

Avec le franc-parler qui l’a toujours caractérisé, le Marseillais de naissance évoque également sa période faste à Chelsea (1996-2001) : « J’étais tellement le roi du monde à Londres. […] J’organisais des soirées avec l’ambassadeur de France, je mangeais le mercredi midi au Parlement avec Tony Banks, le ministre des Sports, je prenais le thé avec Alastair Campbell et Tony Blair au 10 Downing Street. »

Très prolixe, Frank Lebœuf révèle même avoir failli changer de nom à la suite de nombreuses moqueries : « À 16 ans, j’ai voulu changer de nom. Mon père m’avait mis une tarte dans la gueule. “Ah ouais ? Sache qu’il faut en être fier, c’est un nom qu’on retient !” Tu m’étonnes ! Sans un peu d’autodérision, tu t’en sors pas. »

Pour le reste des confidences de Franky, c’est en kiosque que ça se passe dès ce jeudi !

