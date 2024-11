Pronostic Inter Milan Arsenal : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Un Inter – Arsenal cadenassé et serré ?

L’affiche de cette 4e journée de Ligue des Champions nous amène à Giuseppe Meazza avec ce choc entre l’Inter et Arsenal. La formation italienne s’était hissée en finale de la LDC il y a 2 saisons de cela et a remporté l’an passé la Serie A. Pour ce nouvel exercice, la formation nerazzurri a débuté avec un déplacement compliqué sur la pelouse de l’Etihad. Avec un plan de jeu bien défini, les Intéristes ont ramené un point de City (0-0). Ensuite, les protégés de Simone Inzaghi ont fait le job à domicile contre l’Etoile Rouge de Belgrade (4-0). Lors de la dernière journée, les Nerazzuri ont dominé difficilement les Young Boys de Berne (0-1) avec un but décisif de Thuram dans le temps additionnel. Lors de ce dernier match, Inzaghi avait aligné une équipe remaniée avec un Arnautovic qui avait raté un penalty. L’Autrichien avait démarré avec Tameri également face à Belgrade. Dans le championnat italien, la formation milanaise fait face à une forte concurrence pour la défense de son titre. En effet, le Napoli, l’Atalanta ou encore la Juventus sont de redoutables adversaires. Le week-end dernier, les partenaires de Pavard ont dominé difficilement Venise grâce au capitaine Lautaro Martinez (1-0). A noter que depuis le début de cette nouvelle C1, l’Inter n’a toujours pas encaissé le moindre but.

En face, Arsenal est redevenu l’une des meilleures formations anglaises. En Ligue des Champions cette saison, les Gunners n’ont pas spécialement été impressionnants avec un nul à Bergame (0-0), avant de prendre le dessus sur le PSG (2-0). Lors de la dernière journée, les Londoniens ont dominé le Shakhtar (1-0) mais ont souffert face aux Ukrainiens. En championnat, Arsenal est sur une mauvaise passe avec 3 journées sans la moindre victoire. Lors de ce passage, les Gunners ont signé un nul contre Liverpool à l’Emirates avant de s’incliner en déplacement face à Bournemouth et le week-end dernier à Newcastle (1-0). Au pied du mur, Arsenal veut se reprendre en profitant de la Coupe d’Europe. Cette affiche entre deux défenses avec 0 but encaissé dans cette C1 devrait nous offrir une rencontre cadenassée. A domicile, l’Inter part toutefois légèrement favorite.

