L’Inter hypnotise Arsenal

Grâce notamment à un penalty d’Hakan Çalhanoğlu en toute fin de première période et une défense de fer, l’Inter a battu Arsenal sur la plus courte des marges lors de la quatrième journée de Ligue des champions (1-0). Douzièmes, les Gunners s’inclinent pour la première fois de la saison en C1, alors que les Italiens se hissent à la cinquième place.

Inter 1-0 Arsenal

But : Çalhanoğlu (45e+3, SP)

Décidément compliquée à manœuvrer, cette Inter. Surtout quand, comme Arsenal, on reste sur trois matchs de championnat sans victoire (dont deux défaites). Alors, malgré les intentions de jeu de Mikel Arteta, difficile de le faire face au champion d’Italie en titre qui n’a perdu qu’une seule fois depuis le début de la saison et qui reste sur quatre clean sheets sur ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. Bref, vraiment complexe d’obtenir un résultat. Et la réalité du terrain n’a pas fait mentir la vérité du papier, les Gunners s’étant inclinés contre plus réalistes qu’eux à l’occasion de la quatrième journée de la Ligue des champions. Sur la plus courte des marges, certes. Mais, en mangeant son adversaire sans être franchement gourmand de grosses occasions et en résistant à l’appétit anglais de fin de soirée, le deuxième de Serie A a (encore) impressionné.

L’avertissement de Dumfries, la sanction de Çalhanoğlu

Une barre transversale explosée pour commencer, un but marqué pour terminer et une défense efficace entre les deux : s’il fallait schématiser la première période de l’Inter, elle serait réduite à ces trois catégories… pour le plus grand bonheur des locaux. Car si le boulet de canon envoyé par Denzel Dumfries dès la deuxième minute finit sur le montant de David Raya et si Arsenal domine stérilement le reste du temps (possession de balle en sa faveur, sept frappes tentées…), c’est bien Hakan Çalhanoğlu qui ouvre le score sur le premier tir cadré des siens : sanctionnant une main du malheureux Mikel Merino dans la surface de réparation à la suite d’une déviation du précieux Mehdi Taremi (titularisé au détriment de Marcus Thuram), le Turc transforme son penalty pour donner l’avantage à son équipe dans le temps additionnel.

Les Milanais cinquièmes, les Gunners treizièmes

En face, les Gunners peinent à se montrer dangereux. Le capitaine Bukayo Saka tente par exemple sa chance au bout d’une demi-heure, mais Yann Sommer n’a pas à réaliser d’exploit pour aimanter le ballon vers ses gants. Dès lors, comment renverser la partie ou au moins égaliser côté visiteurs ? En remplaçant Merino par Gabriel Jesus durant l’entracte, essaye Arteta en guise de réponse. Pari raté, malgré les occasions créées et la sphère toujours collée aux pieds : Dumfries, encore lui, sauve sur sa ligne après un corner, alors que son gardien s’envole devant Kai Havertz. Rien à dire, l’Inter n’a pas volé son succès ni sa cinquième place au classement général (à égalité avec le Sporting Portugal, deuxième, l’impressionnant Stade brestois et le redoutable Monaco) de cette C1 new look. Pour Arsenal, en revanche, la confiance s’étiole de plus en plus… sans que son treizième rang ne soit une tragédie, cependant.

Inter (3-5-2) : Sommer – Bisseck, De Vrij, Pavard – Darmian, Zieliński (Mkhitaryan, 62e), Çalhanoğlu (Asllani, 71e), Frattesi (Barella, 62e), Dumfries – Taremi (Dimarco, 79e), Martinez (Thuram, 62e). Entraîneur : Inzaghi.

Arsenal (4-3-3) : Raya – Timber (Zinchenko, 82e), Gabriel, Saliba, White – Trossard (Nwaneri, 82e), Merino (Jesus, 46e), Partey – Martinelli, Havertz (Ødegaard, 90e+3), Saka. Entraîneur : Arteta.

