Pierre Sage après l’élimination de Lyon : « On va devoir assumer la honte  »

La tragédie de la Coupe.

L’Olympique lyonnais a connu une humiliation historique ce mercredi en s’inclinant face aux amateurs de Bourgoin-Jallieu, équipe de National 3, en seizièmes de finale de Coupe de France (2-2, 4-2 TAB). Après la rencontre, Pierre Sage avait une mine abattue au moment de répondre aux questions des journalistes. « J’ai connu ce niveau-là (en référence au football amateur, NDLR), et je sais exactement comment se vivent ces choses-là », a expliqué le quadragénaire. « Je sais donc quels sont les ingrédients nécessaires pour affronter un club amateur quand on est une équipe professionnelle. En première période, nous avons renié trop de principes, nous n’avons pas fait preuve de fierté et d’honneur. Au vu du match qu’on a produit, Bourgoin mérite sa qualification. »

« C’est presque une tragédie »

Habituellement modéré, l’entraîneur des Gones a eu des mots très durs quant aux conséquences d’une telle élimination. « Il y a une chose qu’on va devoir assumer maintenant, c’est la honte. La honte face à nos proches, aux gens qui aiment le club, nos dirigeants, ceux qui sont venus au stade, face au monde entier… C’est un devoir de battre une équipe qui joue quatre niveaux en dessous. Lorsqu’on laisse à cette équipe l’initiative, l’intensité et le ballon, ça veut dire qu’on n’est pas au rendez-vous et qu’on ne mesure pas les conséquences d’une défaite comme celle-ci. Pour un club comme le nôtre, c’est presque une tragédie. »

En face, la joie était évidemment immense, notamment du côté du gardien de Bourgoin-Jallieu, Ronan Jay. Lors des tirs au but, le portier a arrêté les deux premières tentatives d’Alexandre Lacazette et de Corentin Tolisso. Une performance inoubliable pour ce jeune homme formé à Troyes… et qui est actuellement aux études. « Moi, je suis encore étudiant, je suis en alternance. Je dois jongler entre mon métier, mes études et le football », a déclaré le joueur à RMC Sport. « Le programme pour célébrer la qualification ? En famille pour commencer la soirée, et puis on verra ce qu’il se passe, peut-être rejoindre les copains… Mais demain matin, à 8h30, école ! »

En voilà un qui va être le roi de la cour de récré demain.

