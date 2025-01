La gardienne du Bayern de retour à l’entrainement après avoir vaincu le cancer

Chose promise, chose due !

Mala Grohs, la talentueuse gardienne du Bayern de 23 ans avait été diagnostiquée atteinte d’une tumeur maligne l’été dernier lors du stage de présaison. Puis mi-novembre, le club bavarois avait officialisé la nouvelle lors du début du traitement. À travers une vidéo, elle avait déclarée « je suis sûre qu’avec l’aide que je reçois maintenant de tous les côtés, j’y arriverai et que je me rétablirai complètement ». Et bingo : ce mardi elle a réintégré le groupe et repris l’entraînement !

Action-réaction, mission-rémission!

Le processus de traitement n’a pas été des plus simples comme l’a montré la gardienne allemande sur ses réseaux, notamment Instagram. En preuve d’accompagnement, le Bayern avait prolongé son contrat d’un an comme l’illustre la déclaration du directeur sportif, Max Eberl à l’époque : « Avec notre prolongation de contrat, nous voulons contribuer un peu à ce qu’elle se concentre sur sa récupération – et lui montrer qu’elle doit savoir que le FC Bayern sera toujours sa maison ». Même si elle est revenue à l’entraînement et a presque fermé ce chapitre, elle doit toujours suivre un accompagnement progressif, comme le communique son club sur son site officiel : « elle travaillera sur ses prochaines étapes dans les semaines à venir. ».

Rémission de cancer en quelques mois seulement, finalement notre monde a du bon sur certains points.

La gardienne du Bayern atteinte d’un cancer à seulement 23 ans