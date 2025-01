Le Hellas Vérone passe sous pavillon américain

Make Hellas Great Again !

Le fonds d’investissement américain Presidio Investors a officialisé ce mercredi le rachat de 100% des parts du Hellas Vérone, actuel dix-septième de Serie A. Le club vénitien appartenait depuis 2012 à l’homme d’affaire italien Maurizio Setti, qui conservera un rôle dans l’organigramme des Gialloblu en tant que conseiller senior pour les opérations de football. Le montant exact de l’opération n’a pas été divulgué, mais serait compris entre 120 et 130 millions d’euros d’après les médias transalpins.

L’acquéreur, Presidio Investors, est une société de capital-investissement texane forte de 75 ans d’expérience et spécialisée dans la technologie. Le fonds n’a aucune expérience préalable dans le monde du sport professionnel. Si la structure sportive du Hellas restera inchangée, le club sera dirigé par Italo Zanzi, un Américain ayant occupé par le passé les postes de PDG de l’AS Roma, celui de directeur général de Fox Sports Asia et de vice-président de la MBL, la ligue professionnelle de baseball.

Il messaggio di Christian Puscasiu, Managing Partner di Presidio Investors, a tutti i tifosi gialloblù 🟡🔵

The first message of Christian Puscasiu, Managing Partner of Presidio Investors, to all Hellas Verona fans 🟡🔵#HVFC pic.twitter.com/mjH71fSxzR

— Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) January 15, 2025