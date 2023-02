Le Milan en patron face à l’Atalanta

AC Milan 2-0 Atalanta Bergame

Buts : Musso CSC (25e) et Junior Messias (87e) pour les Rossoneri

Pour son retour dans les cages milanaises après plus de cinq mois de convalescence, Mike Maignan a assisté ce dimanche soir à une démonstration de ses coéquipiers. Dans un San Siro gonflé à bloc, l’AC Milan s’est imposé 2-0 face à l’Atalanta, concurrent direct au top 4. Une rencontre que les Rossoneri ont rapidement prise à leur compte. Dominateur dès les premières minutes, le Milan s’est facilité la tâche en mettant énormément d’intensité face à une Atalanta tout simplement endormie. Que ce soit offensivement, mais aussi à la récupération. Preuve en est, les hommes de Gasperini n’ont jamais frappé au but de Maignan en première période.

Peu sollicité, le portier français a pu profiter de cette fantastique ouverture du score à la 25e minute. Sur une remise de la tête d’Olivier Giroud, Théo Hernández se permet de déclencher une reprise de volée pied gauche qui vient alors taper le montant droit de Juan Musso puis le dos du portier argentin avant de terminer dans les filets (1-0, 25e). Face à une formation bergamasque inexistante, la bande de Tonali (auteur d’une prestation XXL) ne va pas cesser de multiplier les offensives. Leão aurait même pu tuer le match sur une attaque éclair enclenchée par Brahim Diaz, mais le Portugais décide alors de régaler un supporter milanais avec un missile dans les tribunes (37e).

La redoutable TKT

Au retour des vestiaires, les hommes de Stefano Pioli décident de baisser en intensité. Face à une Atalanta incapable de se montrer dangereuse, le Milan se permet même de vendanger. À l’image de Giroud à l’heure de jeu, puis Leão (69e) et Messias (71e). L’ailier brésilien se rattrape finalement sur un service de Rafael Leão, en tuant définitivement les (maigres) espoirs bergamasques avec une réalisation dans les dernières minutes (2-0, 87e). Outre la victoire et cette tunique de fashion, le Milan a aussi vu le retour sur les terrains de Zlatan Ibrahimović 280 jours après son dernier match. Vous avez dit soirée parfaite ?

Quant à la « TKT », initiales du triumvirat Thiaw-Kalulu-Tomori, elle porte bien son nom. Une nouvelle fois, le trio défensif milanais a délivré une prestation de top niveau. Infaillibles dans les duels (74% de duels gagnés à eux trois) et propres dans leurs relances (85% de passes réussies), les trois Rossoneri ont permis à leurs sept autres coéquipiers de s’exprimer pleinement et à Maignan de retrouver la compétition dans les meilleures conditions. À respectivement 25, 22 et 21 piges, Tomori-Kalulu-Thiaw s’imposent encore plus comme le présent et surtout le futur de ce Milan. Ce dimanche soir, ces trois gamins sont parvenus à rendre ridicules (et invisibles) Høljund et Lookman. Cerise sur le Pandoro, c’est un quatrième match consécutif sans encaisser le moindre pion pour la bande de Leão.

AC Milan (3-4-1) : Maignan – Tomori, Thiaw, Kalulu – Hernández, Tonali, Krunić, Messias (Saelemaekers, 89e) – Leão (Rebić, 88e), Diaz (De Ketelaere, 74e) – Giroud (Ibrahimović, 74e). Entraîneur : Stefano Pioli.

Atalanta Bergame (3-5-2) : Musso – Scalvini (Palomino, 84e), Djimsiti, Tolói – Maehle, De Roon, Koopmeiners (Vorlicky, 84e), Ederson (Boga, 63e), Zappacosta (Ruggeri, 84e) – Højlund, Lookman (Muriel, 69e). Entraîneur : Gian Piero Gasperini.