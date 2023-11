Miami accueillera la finale de la Copa América 2024

Tout ça pour permettre à Messi de s’y rendre en marchant.

Organisée sur le sol américain, pour la deuxième fois après 2016, la Copa América 2024 s’achèvera le 14 juillet prochain du côté de Miami et du Hard Rock Stadium. La Confédération sud-américaine de football (CONMEBOL) en a fait l’annonce ce lundi soir, indiquant en même temps que le match d’ouverture se déroulerait au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta le 20 juin.

En su 48ª edición, el torneo de selecciones más emocionante y antiguo del mundo, la CONMEBOL Copa América 2024™️ iniciará el 20/06 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y finalizará el 14/07 en el Hard Rock Stadium de Miami.#CA2024 #VibraElContinente — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) November 20, 2023

Pour cette 48e édition de la Copa América, seize sélections – dix d’Amérique du Sud et six de la zone Amérique du Nord, Amérique centrale et des Caraïbes (CONCACAF) – tenteront de succéder à l’Argentine de Lionel Messi, sacrée en 2021.

Sauf si les instances en décident autrement.