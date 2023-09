Pour Louis van Gaal, la victoire de l’Argentine en Coupe du monde était « préméditée »

Comment dit-on « seum » en néerlandais ?

Le quart de finale entre l’Argentine et les Pays-Bas lors de la dernière Coupe du monde avait tourné au pugilat pour offrir l’une des confrontations les plus mémorables de la compétition en matière de tension. Un combat de tous les instants où les gestes violents, vicieux ou moqueurs étaient évidemment conseillés. Après avoir mené 2-0, les coéquipiers de Lionel Messi avaient dû s’extirper du piège au bout d’une séance de tirs au but suffocante avant de décrocher le trophée qui manquait tant dans l’armoire de La Pulga.

Plus de six mois après, la victoire argentine reste toujours en travers de la gorge de Louis van Gaal, sélectionneur des Pays-Bas en décembre dernier. Récompensée de l’Eredivisie Oeuvre Award pour l’ensemble de son œuvre au sein du football néerlandais, la Tulipe de fer n’a, une nouvelle fois, pas mâché ses mots. « Regardez comment l’Argentine a marqué, comment nous avons marqué et comment certains joueurs argentins ont franchi la ligne sans être sanctionnés, je pense que tout était prémédité », a-t-il commenté au micro de NOS. Relancé sur le sujet, il persiste et signe en annonçant que, selon lui, Lionel Messi devait remporter la Coupe du monde.

La France, battue en finale, pourrait bien suivre cette théorie.

