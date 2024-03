Korbin Albert s’excuse après sa polémique

Prise le doigt dans le sac.

Korbin Albert, milieu de terrain américaine, est au cœur d’une polémique depuis jeudi après avoir repartagé une vidéo TikTok jugée homophobe sur ses réseaux sociaux. En réaction, elle a immédiatement demandé pardon sur son compte Instagram. « Je suis très déçue de moi-même et je suis profondément désolée pour le mal que j’ai causé à mes coéquipières, à d’autres joueuses, aux fans, à mes amis et à tous ceux que j’ai offensés », a annoncé la joueuse du PSG après la rencontre face à Häcken en Ligue des champions (3-0).

Korbin Albert s’excuse sur Instagram après ses likes et ses reposts de propos homophobes et transphobes : « Je suis très déçue par moi-même et je suis très désolée pour le mal que j’ai causé à mes coéquipières, d’autres joueuses, les fans, mes amis et tous ceux offensés. » pic.twitter.com/T9JkEicLaD

— Anna Carreau (@annacarreau) March 28, 2024