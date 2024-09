Lyon (F) en colle six au promu Strasbourg (6-0)

Lyon 6 – 0 Strasbourg

Buts : Van de Donk (17e), Horan (38e et 90e +3), Diani (45e), Chawinga (52e) et Dumornay (58e) pour l’OL.

Après avoir gagné 6-2 et 6-0, les Lyonnaises seront en troisième semaine.

Seule équipe française qualifiée pour les phases de poules de la Ligue des champions, les Lyonnaises ont poursuivi leur sans faute en championnat. 6-0 face au promu Strasbourg à domicile, une première place provisoire, c’est un sans faute pour le nouvel entraîneur Joe Montemurro.

Avec un onze très international, composé notamment de la Néerlandaise championne d’Europe Danielle Van de Donk, buteuse et passeuse, et de la recrue Tabitha Chawinga, buteuse après un joli contrôle (4-0, 52e), les Lyonnaises n’ont fait qu’une bouchée de leur adversaire pour leur première à domicile de la saison. Les Strasbourgeoises n’auront tiré que deux fois au but.

Quel enchaînement de grande classe signé Tabitha Chawinga pour son premier but avec l'OL 🤯 #OLRCSA pic.twitter.com/rmPn6n6I7r — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 27, 2024

Pour parfaire la soirée, Wendie Renard retrouvait les terrains à l’heure de jeu. Elle n’avait plus joué depuis sa blessure contractée pendant les Jeux olympiques.

Pour Strasbourg, ce qui a été joué n’est plus à jouer, et ce n’est pas plus mal.

