Alex Morgan et Chloé Kelly posent pour la dernière campagne de Calvin Klein

Ce mercredi, Calvin Klein a lancé sa dernière campagne juste avant le début de la Coupe du monde féminine, qui se déroulera en Australie et en Nouvelle-Zélande, du 20 juillet au 20 août prochain. La marque veut célébrer « la force et l’athlétisme » des joueuses pour le Mondial. Alex Morgan (États-Unis) et Chloé Kelly (Angleterre) en sont les têtes d’affiche. La joueuse des San Diego Wave est devenue une légende dans son pays après avoir remporté deux titres de championne du monde (2015 et 2019) et une médaille d’or aux JO en 2012.

A new lens 🖤 pic.twitter.com/9KSLptCF1h — Alex Morgan (@alexmorgan13) June 27, 2023

De son côté, l’Anglaise Chloe Kelly est entrée à jamais dans l’histoire de sa nation pour avoir marqué le but de la victoire des Lionesses en finale du dernier Euro contre l’Allemagne, (2-1). La joueuse de Manchester City comptabilise 25 sélections pour 6 buts avec l’Angleterre.

Le photoshoot a été réalisé par la photographe américaine Brianna Capozzi. D’autres personnalités comme Mary Fowler, attaquante de Manchester City et de l’Australie, et Mana Iwabuchi, ancienne joueuse d’Arsenal et du Japon, ont participé à l’événement. La marque de sous-vêtements est une habituée de ce type de campagne, après avoir déjà collaboré avec David Beckham, Fredrik Ljungberg ou encore Cristiano Ronaldo. Pour le mondial, la Team USA débutera contre le Vietnam, tandis que l’Angleterre ira défier Haïti.

Les deux sélections joueront le 22 juillet. Avec un maillot par-dessus en revanche.

