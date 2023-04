L’Angleterre arrache la première Finalissima face au Brésil

Angleterre 1-1 (4-2 tirs au but) Brésil

Buts : Toone (22e) pour les Lionesses // Andressa Alves (90e+3) pour les Canarinhas

Tirs au buts manqués : Toone (arrêté), Tamires (arrêté), Rafaelle (sur la barre)

L’Angleterre s’offre la première Finalissima de l’histoire face au Brésil grâce à une victoire aux tirs au but 4-3 et une conclusion de Chloe Kelly (après un match nul 1-1) devant son public de Wembley. Comme il y a huit mois lors du dernier Euro, avec toujours autant de monde en tribunes (83 132 spectateurs ce jeudi) et un Sweet Caroline joué en boucle.

Les joueuses de Sarina Wiegman ont globalement dominé la rencontre, ne laissant que des miettes aux Brésiliennes amputées de nombreuses blessées. C’est Lucy Bronze qui ouvre les hostilités sur une lourde frappe à l’entrée de la surface détournée par Leticia (13e). L’unique tentative brésilienne de la première période viendra d’une autre Barcelonaise : Geyse, laissée seule en tête d’un 5-3-1 et contrainte de frapper une fois à la réception d’une passe en profondeur (18e). Les Anglaises convertissent finalement leur domination sur une très belle action collective dans le couloir droit anglais, avec un une-deux entre Lucy Bronze et Georgia Stanway, puis une remise en retrait de la latérale pour Ella Toone à l’entrée de la surface (1-0, 22e). Puis démarre le show Lauren James qui, replacée à gauche après avoir switché avec Lauren Hemp, enchaîne les tentatives (29e, 35e puis 43e).

Au retour des vestiaires, changement tactique pour le Brésil qui passe en 4-4-2 et se facilite enfin la vie offensivement. Tout juste entrée, Andressa Alves vient tester les réflexes de Mary Earps sur une action collective mal boutiquée (47e). Puis les Canarinhas enchaînent avec une double occasion signée Geyse puis Kerolin, forçant la portière anglaise à de nouveau s’illustrer (53e). L’attaquante du Barça aurait même pu égaliser sur une lourde frappe claquée à l’arrache par la gardienne de Manchester United (59e). Puis le ballon revient dans les pieds des Anglaises, qui font rapidement taire les sifflets qui commençaient à descendre des tribunes. Les entrantes prennent le relais offensivement et la paire Chloe Kelly-Rachel Daly fait des misères dans la profondeur (76e et 80e). Jusqu’au miracle nommé Andressa Alves : l’entrante offre au Brésil une séance de tirs au but en récupérant un centre d’Adriana mal capté par Mary Earps qui lui laisse dans les pieds (1-1, 90e+3). Mais la portière des Lionesses se rattrape bien et vient stopper le tir au but de Tamires avant de voir celui de Rafaelle s’écraser sur la transversale. Suffisant pour libérer un Wembley rongé par le stress.

It’s coming home, again.

Angleterre (4-3-3) : Earps – Bronze, Williamson, Greenwod, Carter – Stanway, Walsh, Toone – James (Kelly, 73e), Russo (Daly, 73e), Hemp (Robinson, 86e). Sélectionneuse : Sarina Wiegman.

Brésil (4-4-2) : Leticia – Lauren (Andressa Alves, 46e), Kathellen, Rafaelle, Tamires – Antonia (Gabi Nunes, 86e), Ary (Fernanda, 86e), Luana (Duda, 69e), Kerolin – Zaneratto (Adriana, 46e), Geyse. Sélectionneuse : Pia Sundhage.