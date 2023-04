Brésil : Richarlison au soutien de la sélection féminine

Richarlidonne.

Présent à Wembley pour la Finalissima féminine entre le pays hôte, l’Angleterre, et son pays, le Brésil, Richarlison n’a pas fait les choses à moitié. Visiblement installé en tribune présidentielle, l’attaquant de Tottenham s’est fait remarquer avec une pancarte siglée : « Si le Brésil joue, j’irai (les voir) ». Le tout en identifiant les réseaux sociaux de la sélection brésilienne féminine de football. Durant les hymnes, l’intéressé a d’ailleurs vêtu le maillot de la joueuse Debinha, avec qui il partage le numéro 9.

"If Brazil plays, I'll go"

Richarlison is at Wembley to support Brazil against England in the women's Finalissima 🇧🇷 pic.twitter.com/JXjl4ARIXa

— B/R Football (@brfootball) April 6, 2023