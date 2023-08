L’Angleterre sort l’Australie de son Mondial

Dans une demi-finale hyper intense et très longtemps indécise, l'Angleterre a fini par prendre le meilleur sur l'Australie (1-3). Le retour de Sam Kerr aura fait des dégâts, mais Lauren Hemp et Alessia Russo étaient inarrêtables. Les Lionesses ne sont qu'à une petite marche du sacre.

Australie 1-3 Angleterre

Buts : Kerr (63e) pour les Matildas // Toone (35e), Hemp (71e) et Russo (86e) pour les Lionesses

L’Australie vit au rythme du conte de fées des Matildas depuis plusieurs semaines. L’irrespirable séance de tirs au but face aux Françaises la semaine passée avait remis une pièce dans la machine et l’idée d’aller chercher un sacre à la maison commençait à devenir réellement envisageable. C’était sans compter sur une équipe d’Angleterre qui monte en puissance match après match, et qui a finalement mis fin au rêve australien ce mercredi. Au terme d’un match longtemps indécis et d’une seconde période au suspense fou, les Lionesses ont composté leur ticket pour la finale, où elles iront défier l’Espagne ce dimanche.

Toone pour nettoyer les toiles d’araignée

Malgré plus de 80 000 spectateurs en grande majorité dédiés à la cause des Matildas, les Lionesses ne semblent pas effrayées pour un sou. Les protégées de Sarina Wiegman prennent assez logiquement le contrôle du cuir, ne laissant leurs adversaires procéder qu’en transition, et envoient déjà quelques flèches. Georgia Stanway se fait d’abord remarquer mais bute sur Mackenzie Arnold (8e), puis Alessia Russo manque de peu le cadre adverse sur sa frappe (16e). Titularisée pour la première fois de la compétition, Sam Kerr est bien prise en tenaille par la défense anglaise, et c’est finalement Hayley Raso qui se charge de mener la révolte australienne, sans grand succès. Plus convaincantes, les Anglaises basculent en tête peu après la demi-heure de jeu grâce à Ella Toone, sur un pétard plein de culot venu se loger directement dans la lucarne d’Arnold (0-1, 35e). À la pause, le score est globalement logique, tant le plan de Wiegman fonctionne comme sur des roulettes. Les Australiennes, elles, sont obligées de se découvrir davantage après l’entracte.

L’éclair de Kerr, la boulette de Carpenter

Et c’est bien ce qui se passe au retour des vestiaires, les Matildas affichent un autre visage, résolument plus offensif. Caitlin Foord, discrète jusque-là, pointe le bout de son nez, et les efforts défensifs australiens sont bien plus efficaces. Devant, il manque toujours un petit peu de précision jusqu’à ce que Kerr prenne les choses en main. Lancée à pleine vitesse sur une contre-attaque, l’attaquante finit par dégainer un missile depuis l’extérieur de la surface, absolument inarrêtable pour Mary Earps (1-1, 63e). Le stade explose, les Australiennes sont transfigurées, mais l’Angleterre ne coule pas. Au contraire même, puisqu’après une tête légèrement trop croisée signée Russo (69e), Lauren Hemp surgit pour remettre son équipe devant. Ellie Carpenter se prend les pieds dans le tapis en essayant de relancer, ce qui profite à l’attaquante de Manchester City, dans les parages pour tromper Arnold (1-2, 71e).

Sam Kerr est dépitée, Tony Gustavsson s’agite sur son banc, et l’Australie repart à l’assaut. Kerr voit une tête passer juste au-dessus (82e), puis Mary Earps dégoûte Cortnee Vine en sortant sa frappe d’une main ferme (84e). À la retombée d’un corner, Kerr envoie une volée en première intention mais manque le cadre de manière inhabituelle pour elle (85e). Un véritable tournant, car dans la foulée, les Anglaises ne se font pas prier pour tuer le match : au bout d’une contre-attaque, Russo envoie un tir croisé millimétré imparable pour Arnold (1-3, 86e). Les derniers efforts des Matildas sont vains, et Sarina Wiegman finit par tomber dans les bras de ses joueuses, sans exploser non plus. Il reste une étape : l’Espagne, ce dimanche.

Australie (4-4-2) : Arnold – Carpenter, Hunt, Polkinghorne (Van Egmond, 81e), Catley – Raso (Vine, 72e), Gorry (Chidiac, 88e), Cooney-Cross, Foord – Kerr, Fowler. Sélectionneur : Tony Gustavsson.

Angleterre (3-5-2) : Earps – Carter, Bright, Greenwood – Bronze, Stanway, Walsh, Toone (Charles, 90e), Daly – Russo (Kelly, 88e), Hemp. Sélectionneuse : Sarina Wiegman.

