Pronostic Australie Angleterre : Analyse, cotes et prono de la demi-finale de Coupe du Monde féminine

L’Angleterre met fin au rêve australien

L’Australie vit en ce moment au rythme de ses Matildas qui viennent de se hisser dans le dernier carré de la Coupe du Monde pour la 1re fois de leur histoire. Pour en arriver là, la sélection australienne est sortie de son groupe dans lequel on retrouvait l’Irlande, le Nigéria et le Canada. Victorieuse face aux Irlandaises et contre les Canadiennes, les partenaires de Sam Kerr s’étaient fait surprendre par les championnes d’Afrique, les Nigérianes. Qualifiés pour les 8es de finale en tant que 1res de leur groupe, les Matildas ont pris le meilleur sur le Danemark (2-0) pour retrouver les quarts de finale. Pour atteindre le dernier carré, les Australiennes se sont imposées face à l’équipe de France au bout d’une interminable séance de tirs aux buts, qui a été marquée par plusieurs rebondissements. Lors des 90 premières minutes, les Mathildas s’étaient montrées peu dangereuses et la France peut regretter de ne s’êtres mis en difficulté toute seule après une très belle entame. Poussée par son public, l’Australie va tenter de réussir un exploit face à l’Angleterre et pourra compter sur sa superstar Sam Kerr, de retour de blessure. Cependant, cette dernière n’a toujours pas pu jouer 90 minutes et ne semble pas au mieux physiquement.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

Championnes d’Europe en titre, les Lionesses arrivent dans cette demi-finale dans la peau des favorites. Solide lors de la phase de groupe, l’Angleterre a successivement battu Haiti et le Danemark (1-0) sans fioriture, avant d’atomiser la Chine (6-1). En 8e de finale, les partenaires de Bright ont été plutôt heureuses contre une sélection du Nigéria qui s’était montrée la plus active, mais ont su finalement passer aux tirs au but. Lors de cette rencontre, l’excellente Lauren James (3 buts) a été expulsée, avec une sanction de 2 matchs de suspension. La joueuse de Chelsea sera donc absente face aux Australiennes. En quart de finale, les Lionesses se sont de nouveau fait peur mais ont finalement pris le meilleur sur la Colombie (2-1) avec des réalisations de ses buteuses Hemp et Russo (2 buts dans ce Mondial). Invaincue depuis le début du Mondial, l’Angleterre n’a toujours pas montré son potentiel. Proche de pouvoir réaliser le triplé Euro-Finalissima-Mondial, la sélection anglaise devrait hausser le ton face à l’Australie pour décrocher sa place en finale du Mondial.

► Le pari « Victoire Angleterre » est coté à 2,25 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 225€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « Russo buteuse » est coté à 3,67 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 367€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Australie – Angleterre avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé jusqu’à 100€ avec ParionsSport En Ligne

– 100€ de Bonus en Freebet avec Unibet

–100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Australie Angleterre encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Dali : « Je ne voulais pas tirer, la gardienne me connaît par cœur »