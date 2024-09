Le vibrant hommage à Alex Morgan pour son dernier match

Les adieux de la reine.

Alex Morgan a annoncé mettre un terme à sa carrière, jeudi dernier, à l’âge de 35 ans. La légende du football féminin s’est offert une dernière danse avec son club de San Diego, ce dimanche, face aux North Carolina Courage dans un match comptant pour la NWSL. Titulaire, la double championne du monde avec les États-Unis (2015, 2019) et médaillée d’or olympique aux Jeux olympiques de Londres en 2012 n’aura joué que 13 minutes. Un nombre symbolique car c’est celui qu’elle a toujours eu derrière le dos. Celle qui va devenir maman pour la seconde fois s’est même payé le luxe de manquer un penalty, quelques instants seulement après que son équipe a encaissé un but.

Thank you for absolutely everything, Alex Morgan. pic.twitter.com/mIKaOS6Bkx — National Women’s Soccer League (@NWSL) September 9, 2024

On est loin de la sortie rêvée, mais tout cela a vite été éclipsé quand les 20 000 spectateurs et les joueuses l’ont acclamée au moment de quitter la pelouse. Elle leur a d’ailleurs adressé un message après la rencontre. « Quelle aventure ça a été », a-t-elle lancé, évidemment émue. Une carrière de 14 ans, ponctuée de succès et de titres, se referme derrière elle, mais son objectif principal, l’égalité entre les footballeurs et les footballeuses, risque bien de l’animer encore pour un bon moment.

SAN D13GOAT.

Antoine Griezmann, encore dans la grisaille