Pronostic Angleterre Australie : Analyse, cotes et prono du match amical international

L’Angleterre en préparation face à l’Australie

Depuis l’arrivée de Gareth Southgate à la tête de la sélection, l’Angleterre enchaîne les places d’honneur puisqu’elle a été finaliste de l’Euro 2020, demi-finaliste du Mondial 2018 et quart de finaliste en 2022. Le technicien anglais a apporté de la stabilité et de la performance mais se retrouve tout de même sous le feu des critiques car il n’arrive pas à remporter de titre. Southgate aura une nouvelle, et peut-être dernière chance, de remporter un tournoi avec les Three Lions en Allemagne, car selon toute vraisemblance les partenaires de Kane feront partie du prochain Euro. En effet, l’Angleterre est en tête de sa poule avec 6 points d’avance sur l’Italie et l’Ukraine. Cette rencontre amicale face à l’Australie a pour but de préparer les Anglais pour la réception des Italiens quelques jours plus tard. Lors du dernier rassemblement, la sélection anglaise avait été tenu en échec par l’Ukraine (1-1) lors des éliminatoires mais a ensuite dominé l’Ecosse en amical (1-3). Transféré au Bayern cet été, Harry Kane n’a pas perdu son efficacité puisqu’il a déjà marqué 9 fois en 10 matchs au sein de son nouveau club. A ses côtés, on retrouvera la nouvelle star anglaise mais aussi du foot mondial, Jude Bellingham, auteur également de débuts tonitruants au Real Madrid. Southgate déplore des absences puisque les Saka, Shaw, James, Mount sont touchés. Néanmoins, avec Grealish, Foden, Rice, Alexander-Arnold ou Walker, il dispose d’abondance de biens.

En face, l’Australie avait été surprenante lors du Mondial 2022. Déjà pour se qualifier, les Socceroos avaient sorti le Pérou en barrage sur un coup de poker de leur entraineur qui avait fait rentrer un spécialiste des tirs aux buts. Ensuite, la sélection australienne avait fini en 2e position de son groupe derrière la France mais devant le Danemark. En huitième de finale, les Australiens avaient même donné quelques frissons aux Argentins en fin de rencontre. Depuis la fin de la coupe du monde, l’Australie a disputé plusieurs rencontres amicales avec un bilan décevant d’un seul succès face à l’Equateur, pour des revers contre l’Argentine et l’Equateur et un nul face au Mexique. Le sélectionneur Graham Arnold s’appuie sur de nombreux joueurs évoluant en Europe avec les Souttar, Ryan, Irvine, Mabil, ou Luongo. Mais un gros cran au-dessus de l’Australie, l’Angleterre devrait facilement s’imposer lors de cette rencontre et emmagasiner de la confiance pour le choc face à l’Italie.

