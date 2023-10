L’Angleterre au petit trot contre l’Australie

Angleterre 1-0 Australie

But : Watkins (57e)

Revue d’effectif couronnée de succès.

Pas concernée par les qualifications à l’Euro 2024 ce vendredi, l’Angleterre en a profité pour dominer l’Australie en amical (1-0), ce vendredi lors d’un match amical fleurant bon le Commonwealth. Gareth Southgate avait choisi d’aligner une équipe B sur la pelouse de Wembley, avec notamment Sam Johnstone dans le but, Lewis Dunk en défense centrale et Ollie Watkins en pointe. Et ces Three Lions remaniés ont eu du mal à s’en sortir face à des Socceroos particulièrement accrocheurs.

Il a fallu attendre la seconde période pour que la situation se décante. À la retombée d’une magnifique passe de Trent Alexander-Arnold, Jack Grealish a remisé sur Watkins, qui s’est jeté pour marquer à bout portant (1-0, 57e). Les Australiens ont plutôt bien fini et auraient mérité d’égaliser, mais la tête de Connor Metcalfe s’est écrasée sur le poteau (80e). Sans avoir eu besoin des services de Harry Kane ou Jude Bellingham, les Anglais restent donc toujours invaincus en 2023.

À eux de prolonger cette série contre l’Italie, mardi (20h45).

