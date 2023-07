L’Australie punit la France

Australie 1 – 0 France

But : Fowler (66e)

Après son succès face à l’Irlande, l’équipe de France disputait son premier match en Océanie face à l’Australie de Sam Kerr. Dans le Marvel Stadium de Melbourne chauffé à blanc par plus de 50 000 supporters, les locales n’ont pas déçu le public venu en nombre en remportant ce choc d’avant-Mondial (1-0).

Le règne de l’équilibre

Si peu d’occasions franches sont à noter à l’issue du premier quart d’heure de jeu, les Australiennes font tout de même passer quelques frissons dans la défense tricolore, à l’image de Sam Kerr, qui fait jouer sa pointe de vitesse pour devancer Maelle Lakrar, mais heureusement, les Françaises peuvent compter sur le soldat Wendie Renard pour empêcher la joueuse de Chelsea de concrétiser son action (13e). Malgré l’intensité proposée par les Matildas, les Françaises se procurent la meilleure occasion de ces 45 premières minutes après une récupération haute de Sandie Toletti. Quelques passes plus tard, le cuir atterrit dans les pieds de Grace Geyoro, qui voit sa frappe miraculeusement détournée en corner par la défense adverse (20e). Les Tricolores tentent d’accélérer en fin de période, mais sans succès, notamment avec la chevauchée de Geyoro une nouvelle fois bien rattrapée par la patrouille aussie (43e). Les Australiennes auraient même pu ouvrir la marque en toute fin de mi-temps, mais le tir de Caitlin Foord est bien contré par la défense des Bleues (45e+3).

La France punie par le coaching adverse

Comme en première période, les deux sélections se neutralisent au cours du second acte, chacune ayant son temps fort. Mais cette fois-ci, l’Australie concrétise. Les Françaises reviennent sur la pelouse avec de meilleures intentions, notamment en matière de pressing. La combinaison entre Kadi Diani, Eugénie Le Sommer et Selma Bacha aurait pu faire mouche, mais la Lyonnaise ne parvient pas à cadrer sa frappe (53e). Les Australiennes subissent sans abdiquer, et profitent du temps faible tricolore pour de nouveau se montrer dangereuses. Un penalty est oublié après un contact litigieux sur Eugénie le Sommer (55e), et les Australiennes parviennent à faire sauter le verrou de la défense française. Entrée à la mi-temps, Mary Fowler, qui fait les beaux jours de Manchester United, vient crucifier la défense française et Pauline Peyraud-Magnin après une belle action collective (1-0, 66e). Piquées au vif, les Bleues tentent de se révolter dans le dernier quart d’heure, mais sans plus de succès qu’en première période. À noter la blessure à la cheville de Selma Bacha, sortie sur civière pendant le temps additionnel (90e+5). Les joueuses d’Hervé Renard s’inclinent pour la première fois depuis la prise de fonction du technicien savoyard et ne seront donc pas championnes du monde des matchs amicaux cette année.

Australie (4-4-2) : Arnold – Catley (Nevin, 79e), Hunt, Kennedy (Polkinghorne, 79e), Carpenter – Vine, Cooney-Cross (Fowler, 46e), Gorry, Raso – Kerr (van Egmond, 62e), Foord (Yallop, 62e, Luik, 83e). Sélectionneur : Tony Gustavsson.

France (4-3-3) : Peyraud-Magnin – Lakrar, De Almeida (Cascarino, 46e), Renard, Karchaoui (Becho, 80e) – Geyoro, Toletti (Feller, 90e), Dali (Le Garrec, 80e) – Diani (Matéo, 72e), Le Sommer, Bacha. Sélectionneur : Hervé Renard.

Revivez Australie-France (1-0)