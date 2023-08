Australie-France, nouveau record pour une séances de tirs au but

Au moins, les Bleues ont écrit l’histoire.

Éliminées de la Coupe du monde par l’Australie au terme d’une séance de tirs au but interminable, les Bleues ne s’en consoleront pas mais ont écrit leur nom dans les livres de records. Avec vingt tireuses, ce fameux exercice décisif devient en effet le plus long de l’histoire dans un Mondial féminin.

20 – Il y a eu 20 tirs au but tentés entre l'Australie 🇦🇺 et la France 🇫🇷 (10 de chaque côté), soit le plus haut total lors d’une séance du genre dans l’histoire de la Coupe du Monde féminine. Folie. #AUSFRA #WomensWorldCup2023 pic.twitter.com/LnTwO5JqKu

— OptaJean (@OptaJean) August 12, 2023