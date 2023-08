Hervé Renard : « On a fait un match exceptionnel »

La câlinothérapie.

Dans la foulée de l’élimination de l’équipe de France féminine par l’Australie en quarts de finale de la Coupe du monde 2023 aux tirs au but, Hervé Renard, le sélectionneur français, un poil ému, n’a souhaité retenir que le positif : « Ce soir, il faut être fier des filles. Elles ont fait un match exceptionnel. Qui méritait le plus ? C’est difficile de le dire. Félicitations à l’Australie, mais aussi à tout notre staff, qui a fait un travail magnifique. »

Après cette réaction à chaud, dénuée de toute critique, l’ancien sélectionneur de l’Arabie saoudite a tenu à déjà se projeter sur les prochaines échéances : « Il faut garder la tête haute et penser aux Jeux Olympiques 2024. On avait un stade entier, une nation contre nous. On a fait un match exceptionnel, c’est le destin qui a choisi. On méritait mieux je pense mais c’est comme ça. »

Didier Deschamps dans les veines.

Fin cruelle pour les Bleues