Pronostic France Australie : Analyse, cotes et prono du quart de finale de la Coupe du monde féminine

La France monte en puissance

Suite au match inaugural inquiétant face à la Jamaïque (0-0), Hervé Renard avait répliqué que ses joueuses étaient encore loin de leur forme optimale. Le sélectionneur tricolore nous rappelait à cet instant que la France visait loin dans cette compétition avec un pic de forme qui devait être atteint lors des matchs à élimination directe. Ses propos s’avèrent corrects puisque son équipe est montée en puissance tout au long de la compétition. Au pied du mur avant leur 2e match de poule face au Brésil, les Bleues ont su trouver les ressources mentales pour s’imposer (1-2). Sur son 3e et dernier match dans son groupe, l’Equipe de France s’est tranquillement imposée face au Panama (6-3) qui est une nation modeste dans le football féminin. Qualifiées pour les 8e de finale, les Françaises ont parfaitement négocié ce rendez-vous en surclassant l’une des surprises de ce début de compétition, le Maroc de Reynald Pedros (4-0). Impressionnantes de maîtrise et profitant aussi d’avoir mis au repos certaines joueuses face au Panama, les Tricolores se sont appuyées sur leur duo d’attaque Diani – Le Sommer qui combine de mieux en mieux.

L’Australie portée par l’engouement populaire

L’Australie va disputer son 4e quart de finale de Coupe du Monde avec pour objectif d’intégrer le dernier carré pour la première fois de son histoire. Pour parvenir à leurs fins, les Matildas comptent sur l’incroyable engouement populaire des supporters Australiens qui remplissent les stades lors de cette compétition. Cet élan est parfois un avantage comme lors de l’ouverture du Mondial face à l’Irlande (1-0) mais peut être plus compliqué quand les choses se compliquent comme face aux excellentes nigérianes (3-2). Au final, le soutien populaire finit par l’emporter puisque les partenaires de Sam Kerr ont facilement dominé le Canada (0-4) lors de la dernière journée de la phase de groupe. En huitième de finale, l’Australie a montré toute sa détermination à bien figurer dans cette Coupe du Monde en prenant le dessus sur le Danemark (2-0). Comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, la super star des Matildas, Sam Kerr, a effectué son retour à cette occasion. Ce samedi, le Suncorp Stadium de Brisbane devrait évidemment être rempli par des supporters arborant des maillots jaunes et verts.

Des bleus chez les Tricolores, l’Australie boostée par le retour de Sam Kerr

Indisponible depuis le début de la compétition, Sam Kerr a disputé ses premières minutes face au Danemark. En plus de l’excellent parcours des Matildas, ce retour a donné un coup de fouet aux Australiennes qui vont désormais pouvoir compter sur leur superstar. Pour le reste, Tony Gustavsson le coach de cette sélection, peut s’appuyer sur l’intégralité du groupe convoqué pour disputer ce Mondial. Pendant l’absence de Kerr, Hayley Raso a pris les choses en main sur le plan offensif en inscrivant 3 buts lors des 2 dernières rencontres. La joueuse du Real Madrid sera l’un des éléments à surveiller pour la défense française. De son côté, Hervé Renard n’est pas aussi ravi que son compère Gustavsson puisque deux joueuses sont incertaines pour ce quart de finale, Maelle Lakrar et Selma Bacha. Pour le reste, le coach à la chemise blanche se réjouit de la montée en puissance de son attaque qui vient d’inscrire 10 buts en 2 rencontres. Son duo Diani – Le Sommer fonctionne à merveille puisque la néo-lyonnaise a inscrit 4 buts et offert 3 passes décisives tandis que l’expérimentée buteuse en compte 3 à son actif. Autre point positif, les Bleues ont su conserver leur cage inviolée en 8e de finale.

Les compos probables pour Australie – France :

Australie : Arnold – Carpenter, Hunt, Kennedy, Catley – Raso, Gorry, Cooney-Cross, Foord – van Egmond (ou Kerr), Fowler

France : Peyraud-Magnin – Perisset, Renard, De Almeida (ou Lakrar), Karchaoui – Dali, Geyoro, Toletti, Bacha (ou Tounkara) – Le Sommer, Diani

La France brise le rêve australien

Quelques jours avant la Coupe du Monde, l’Australie avait battu la France en amical. Cette rencontre de préparation aurait pu avoir donné un avantage psychologique aux Matildas à l’orée de retrouver les Bleues. Cependant, les Tricolores ont depuis bien évolué sur le plan physique, dans l’animation, et au niveau mental.Les 3 dernières victoires ont donné énormément de confiance aux Bleues à l’orée d’affronter le pays hôte dans une ambiance qui s’annonce particulièrement hostile. Un contexte qu’elles avaient adoré face au Brésil. Hervé Renard semble avoir préparé son équipe pour être au top lors de cette phase de matchs décisifs, et cette dernière a l’occasion de le démontrer ce samedi. Portée par une attaque euphorique lors des 2 dernières rencontres, la France pourrait poser des problèmes à l’arrière-garde australienne. En pleine progression et un plus expérimentée (un dernier carré atteint en 2011), la sélection française semble en mesure de supporter la pression du public hostile de Brisbane pour décrocher sa place dans le dernier carré.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

