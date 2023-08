Mondial 2023 : affluence record dans les stades

La France dominée par des pays de rugby.

Le Mondial actuel semble être une réussite à plusieurs niveaux. Au-delà du sportif et des surprises survenues lors de la phase de groupes, l’engouement que la compétition suscite ravit la FIFA. Les audiences TV sont au beau fixe à en croire l’instance. « On a battu des records quasiment quotidiennement. En Colombie par exemple, les scores ont dépassé ceux du Mondial masculin », se félicite Sarai Bareman, directrice du football féminin à la FIFA, auprès de l’AFP. Au sortir de ces poules, le bilan est aussi exceptionnel en termes d’affluence puisque les stades australiens et néo-zélandais ont accueilli plus de spectateurs (1,222 million) que les enceintes françaises sur l’ensemble de l’édition 2019 (1,1 million).

Avec le passage de 24 à 32 équipes entre 2019 et aujourd’hui, presque autant de matchs ont été joués : 52 sur toute la compétition il y a quatre ans, 48 après la phase de groupes. Pas suffisant pour affaiblir la fierté de l’instance internationale. « On a vu un Portugal-États-Unis à l’Eden Park d’Auckland, à guichets fermés, alors que l’équipe nationale néo-zélandaise ne jouait même pas », rappelle Bareman. Celle-ci avait misé sur une vente de 1,3 millions de billets sur l’ensemble de la compétition et en aurait déjà vu 1,715 million trouver preneur.

En tout cas, ce n’est pas Gianni Infantino qui a permis ce score.

