L’Allemagne rentre à la maison après son nul face à la Corée du Sud

Corée du Sud 1-1 Allemagne

Buts : Cho (6e) pour les Guerrières Taegeuk Ladies // Popp (42e) pour Die Nationalelf

Malgré la présence de Bühl, l’Allemagne n’aura pas été au niveau.

Dominatrices mais à court d’inspiration, les Allemandes prennent la porte dès la phase de poules de cette Coupe du monde suite à leur nul face à la Corée du Sud ce jeudi (1-1). Une première pour la Nationalelf qui avait toujours atteint, a minima, les quarts.

Sans doute inspirées par l’exploit des Colombiennes dimanche, les Taegeuk Ladies, pas encore éliminées mais qui avaient besoin d’un miracle, ne mettent que six petites minutes pour doucher les la Nationalelf. So-Hyun Cho profite d’un alignement douteux de l’arrière-garde adverse pour aller ajuster tranquillement Merle Frohms (1-0, 6e). Provisoirement renvoyées à la maison, Klara Bühl et sa bande se rebiffent. Une domination plutôt stérile dans un premier temps avant que l’inévitable Alexandra Popp ne surgisse pour égaliser. Sur un centre de Svenja Huth, la capitaine allemande fait parler son physique pour venir expédier, de la tête, la gonfle au fond des filets (1-1, 42e).

8 – Alexandra Popp a marqué lors de chacun de ses 8 derniers matches en tournoi majeur (Coupe du Monde + Euro), égalant la plus longue série du genre d’une joueuse européenne (8 pour sa compatriote allemande Heidi Mohr entre 1989 et 1991). Garantie. pic.twitter.com/dxx4uNn76s — OptaJean (@OptaJean) August 3, 2023

Pas vraiment détendue par ce caramel ni par la pause, l’attaquante de Wolfsburg passe ses nerfs sur les Sud-Coréennes mais voit la VAR (57e) puis la barre (60e) venir contrarier ses projets. Popp se retrouve à nouveau en position de marquer quelques minutes plus tard mais son coup de casque file dans les gants de Kim Jung-mi (74e). Autant d’actions qui amènent les Allemandes à se frustrer de plus en plus au fur et à mesure que le chrono défile. Pire, les filles de Martina Voss-Tecklenburg multiplient les gestes d’humeur et se précipitent plutôt que de chercher à construire. Malgré un ultime sursaut de Sydney Lohmann, qui, par deux fois, ne trouve pas le cadre en toute fin de match (90e+11 et 90e+13), les Teutonnes coincent face à la Corée du Sud et finissent à la troisième place de ce groupe H suite à la victoire du Maroc contre la Colombie.

Et à la fin, c’est l’Allemagne qui rentre à la maison.

Corée du Sud (3-5-2) : Kim – Kim, Young Ju, Shim – Choo, Chun (Park, 63e), Ji, Cho (Kang, 100e), Jang – Choe, Phair (Moon, 87e). Sélectionneur : Colin Bell.

Allemagne (4-2-3-1) : Frohms – Huth, Hendrich, Hegering, Hagel – Däbritz (Lattwein, 64e), Oberdorf – Brand (Anyomi, 84e), Popp, Bühl (Lohmann, 64e) – Schuller. Sélectionneuse : Martina Voss-Tecklenburg.

Pronostic Corée du Sud Allemagne : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde féminine