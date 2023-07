Gianni Infantino a passé moins d’une semaine au Mondial… avant de rentrer à Tahiti

Bref.

Gianni Infantino avait demandé à ce que la Coupe du monde féminine bénéficie du même respect que celle de de leurs homologues masculins. Le président de la FIFA n’a pourtant pas jugé bon d’assister à toute la compétition. Présent en Nouvelle-Zélande pour la première semaine, il n’est finalement resté que cinq jours sur place. Sky Sport dévoile que l’Helvético-italien est rentré à Tahiti le 25 juillet dernier.

Présent lors des 64 matchs du Mondial 2022 au Qatar, Gianni Infantino ne pouvait pas rééditer cela à cause de la distance entre les stades australiens et néo-zélandais durant le compétition féminine. Il ne s’est même pas rendu en Australie depuis l’attribution de la Coupe du monde en 2020. Il n’a donc vu que 12 des 32 équipes qualifiées et a quitté le pays avant même que la deuxième journée de phase de groupe ne soit terminée.

Et dire qu’il avait appelé les spectateurs à venir nombreux au stade.

